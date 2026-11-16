2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...
2027 yılına yaklaşırken küresel enerji piyasaları adeta barut fıçısına döndü. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın durabileceği endişesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerini vurması petrolü ateşledi. Brent petrolün varili 96 dolar sınırını aşarken, yeni yıl öncesi küresel büyüme ve enflasyon senaryoları yeniden yazılıyor. İşte 2027 arifesinde enerji piyasalarındaki o kritik tablo...