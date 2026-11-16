2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kesinti, küresel arzın daralmasına ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabileceği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısı tesislerini vurduğunu duyurması, enerji arzına yönelik jeopolitik riskleri artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının enerji altyapısı üzerindeki etkileri ve Orta Doğu'daki gerilim, petrol piyasasında risk priminin yüksek seyretmesine neden oluyor.