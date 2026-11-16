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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

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2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

2027 yılına yaklaşırken küresel enerji piyasaları adeta barut fıçısına döndü. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın durabileceği endişesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerini vurması petrolü ateşledi. Brent petrolün varili 96 dolar sınırını aşarken, yeni yıl öncesi küresel büyüme ve enflasyon senaryoları yeniden yazılıyor. İşte 2027 arifesinde enerji piyasalarındaki o kritik tablo...

#1
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi ve Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları küresel petrol piyasalarını ateşledi. Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın kesintiye uğrayabileceği endişesiyle Brent petrolün varili 96 dolar bandının üzerine tırmanırken, piyasalarda hem jeopolitik kriz hem de güçlü dolar kıskacı yaşanıyor. İşte ham petrolde son rakamlar...

#2
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,13 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 96,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 95,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,32 artarak 96,13 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 87,83 dolar oldu.

#3
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin artması etkili oluyor. ABD-İran hattında yürütülen temaslardan somut bir çıktı elde edilememesi, piyasalarda bölgedeki jeopolitik risklerin kısa vadede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatıyor. ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliğinin, İran ve İran destekli Husilerin olası saldırı tehditlerine karşı vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulunması da bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. Özellikle küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırı ihtimalleri, petrol sevkiyatında yaşanabilecek aksamalara ilişkin kaygıları canlı tutuyor.

#4
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kesinti, küresel arzın daralmasına ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabileceği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısı tesislerini vurduğunu duyurması, enerji arzına yönelik jeopolitik riskleri artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının enerji altyapısı üzerindeki etkileri ve Orta Doğu'daki gerilim, petrol piyasasında risk priminin yüksek seyretmesine neden oluyor.

#5
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

GÜÇLÜ DOLAR VE ARZ GÖRÜNÜMÜ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR: Öte yandan piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yoğun konuşma takvimi yakından izlenirken faiz politikasına ilişkin beklentiler de petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırımı beklentileri ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini yüzde 5,16 seviyesinde tutarken dolar endeksi 103,5 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

#6
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıkta faiz artırımına gideceği beklentileri ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralması, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri artırıyor.

#7
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Bununla birlikte küresel petrol arzının genişlemesi ve piyasada arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Böylece jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu arz endişeleri petrol fiyatlarını desteklerken güçlü dolar, ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve arz görünümü yükselişin hızını kesiyor.

#8
Foto - 2027'ye sayılı günler kala Brent petrolde deprem! Hürmüz Boğazı alarmı piyasaları altüst etti: Rakamlar 96 doları aştı...

Brent petrolde teknik olarak 95,66 dolar direnç, 94,98 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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