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Teknoloji-Bilişim
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ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

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ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

ABD'nin KAAN için gerekli motorları yeniden tedarik etme ihtimaline karşı Yunan lobileri engelleme girişimlerini hızlandırırken, Milli Muharip Uçak KAAN'dan flaş bir gelişme geldi.

#1
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN programında seri üretim öncesi test sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve 6 prototipin üretiminin devam ettiğini açıkladı.

#2
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, söz konusu prototiplerin bir bölümünün yer testlerinde, bir bölümünün ise uçuş testlerinde kullanılacağını belirterek, test faaliyetlerinin hem havada hem de karada hız kesmeden süreceğini söyledi.

#3
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

KAAN’ın çok sayıda ileri teknoloji, alt sistem ve mühendislik disiplinini bir araya getiren önemli bir platform olduğunu vurgulayan SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, programın planlanan süreç doğrultusunda sağlıklı şekilde ilerlediğini ifade etti.

#4
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

Prof. Dr. Görgün, daha önce kamuoyuyla paylaşılan test uçuşlarından önemli tecrübe ve bilgiler elde edildiğini belirterek şunları söyledi: Seri üretim öncesi bu test prototiplerinin üretimlerine başlandı. Şu anda 6 tane prototipimiz var. Bu prototiplerin üretimleri devam ediyor.

#5
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

Üretimi devam eden prototiplerin farklı test faaliyetlerinde görev alacağını açıklayan SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, “Bu prototiplerin bir kısmı yer testlerinde kullanılacak, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak.” dedi. Prof. Dr. Görgün, paralel yürütülecek test faaliyetleriyle normal şartlarda daha uzun sürebilecek geliştirme takviminin kısaltılmasının hedeflendiğini belirtti. “Bu yaklaşımla biz aslında daha uzun alabilecek zamanı, süreci kısaltmayı planlamıştık ki bu planlama çerçevesinde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

KAAN’ın bu yıl test uçuşları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, yeni uçuş faaliyetlerinin yapılacağını doğruladı. Prof. Dr. Görgün, “Test uçuşları olacak, evet. Testler sadece uçuşla alakalı değil, yer testleri de var. Hem havada hem karada diyelim, son hızla testler devam edecek.” dedi. KAAN programında seri üretim öncesi test süreci kapsamında yürütülen yer ve uçuş faaliyetlerinin, farklı prototiplerin kullanımıyla eş zamanlı şekilde ilerletilmesi ve geliştirme takviminin hızlandırılması hedefleniyor. KAYNAK: GDH HABER/ A HABER

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