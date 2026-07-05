ABD baltalamaya çalışıyordu: Kaan'dan ses getirecek haber geldi

Üretimi devam eden prototiplerin farklı test faaliyetlerinde görev alacağını açıklayan SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, “Bu prototiplerin bir kısmı yer testlerinde kullanılacak, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak.” dedi. Prof. Dr. Görgün, paralel yürütülecek test faaliyetleriyle normal şartlarda daha uzun sürebilecek geliştirme takviminin kısaltılmasının hedeflendiğini belirtti. “Bu yaklaşımla biz aslında daha uzun alabilecek zamanı, süreci kısaltmayı planlamıştık ki bu planlama çerçevesinde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.