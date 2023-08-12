2023-08-12 22:41:03 İspanya’da ‘sütlü deniz’ objektiflere yansıdı
İspanya'da “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı gerçekleşti.
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İspanya'da “mareel” olarak da bilinen “sütlü deniz” olayı gerçekleşti.
"Işık saçma" (biyolüminesans) özelliğine sahip tek hücreli canlıların, su üzerinde 'kar' gibi bir parıltı oluşturduğu biyolüminesans olayı, ülkenin Galiçya bölgesindeki Estorde Plajı'nda güzel görüntüler oluşturdu.
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