'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın İsmet İnönü üzerinden CHP'li isimlere getirdiği eleştiri gündeme oturdu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın İsmet İnönü üzerinden CHP'li isimlere getirdiği eleştiri gündeme oturdu.
Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Benim uydurduğum bir şey değil bu.
İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın. Bir tane İsmet ismi yok, Mustafa ismi yok, Kemal ismi yok. Bir tane Zübeyde, Ali Rıza ismi yok" dedi.
Yıldırım konuimasının devamında şunları söyledi: "Dün CHP Genel Başkanı, Ankara'da Mansur Yavaş'ın getiremediği suyla ilgili bir şey yapar diye bekledik. Onun yerine 'Sudan siyaset yapmayın' dedi, 'Su problemini çözeceğiz vaadinde' bulundu değil mi?
Ankaralılar merak etmesin. Su işi CHP'ye bırakılmayacak kadar ciddidir. Sosyal medyayla belediye yönetilmez. Bakılıyorsunuz reklam var asfalt yok. Su yok, tweet çok."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23