  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı Yok artık diyeceksiniz! Kumar bağımlılığı riski çıktı! Yeşilay'dan kritik veri verildi, artıyor... Beklenmedik çağrı! 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın' Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Cennet hurması, eski adıyla kaki büyük öneme sahip: Şu şekilde sindirim sistemini düzenler! Bu bilgi çok önemli şaşırttı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın İsmet İnönü üzerinden CHP'li isimlere getirdiği eleştiri gündeme oturdu.

1
#1
Foto - 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'

Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Benim uydurduğum bir şey değil bu.

#2
Foto - 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'

İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın. Bir tane İsmet ismi yok, Mustafa ismi yok, Kemal ismi yok. Bir tane Zübeyde, Ali Rıza ismi yok" dedi.

#3
Foto - 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'

Yıldırım konuimasının devamında şunları söyledi: "Dün CHP Genel Başkanı, Ankara'da Mansur Yavaş'ın getiremediği suyla ilgili bir şey yapar diye bekledik. Onun yerine 'Sudan siyaset yapmayın' dedi, 'Su problemini çözeceğiz vaadinde' bulundu değil mi?

#4
Foto - 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın'

Ankaralılar merak etmesin. Su işi CHP'ye bırakılmayacak kadar ciddidir. Sosyal medyayla belediye yönetilmez. Bakılıyorsunuz reklam var asfalt yok. Su yok, tweet çok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!
Yerel

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Bir çok CHP’li belediye başkanının Ak Parti’ye geçmek için sırada beklediği iddialarının ardı arkası kesilmezken Çorum'un Ortaköy ilçesine b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23