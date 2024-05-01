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İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

2024-05-01 20:07:04
İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

İsmailağa Cemaati, tarihinde bir ilke imza atarak kapılarını gazetecilere açtı. Cemaat heyeti, tarafından yapılan FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti.

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Foto - İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Cemaat, kapılarını ilk defa basına açarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hasan Kılıç'ın vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Fikri Doğan ve cemaatin önde gelen isimlerinden Salih Topçu, Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ile Abdullah Kılıç cemaate ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Cemaat heyeti, 'İsmailağa bölünüyor' iddialarını reddederek cemaatin strilize hale geldiğini söyledi. İsmailağa Camii Külliyesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında İsmailağa Cemaati'nin bugüne kadar devlete aykırı hiçbir faaliyette bulunmadığına ve toplumun çimentosu olma görevini üstlendiğine vurgu yapıldı. Mâverâünnehir geleneğinden gelenler olarak anarşist yaklaşımların kabul edilmediğinin altının çizildiği toplantıda konuşan Salih Topçu, “Cemaatimiz devlet geleneğine sahiptir. Biz herkesten çok takibe ve kontrole açık cemaatiz” dedi. 2016'da devlete karşı 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinen İsmailağa Cemaati, 1985'ten beri FETÖ'nün bir cemaat değil, örgüt olduğunu söylediklerini belirtti. İsmailağa'nın devlet tarafından akredite olmuş, güvenliği ve eminliği kabul edilen bir yapı olduğunu belirten cemaat heyeti, "İsmailağa "devletsizlik kadar kötü bir şey yoktur" görüşünü benimsiyor." açıklamasında bulundu.

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Foto - İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

Toplantıda konuşan isimlerden biri olan Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ise İsmailağa Cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaptıklarına dikkat çekti. Ustaosmanoğlu darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmadan önce Türkiye genelinde tüm hocalara mesaj atılarak "Herkes sokağa çıksın" dediğini hatırlatarak, "Bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündeydik. Bizim duruşumuz ve tavrımız çok net. İsmailağa Cemaati devlet tarafından akredite olmuş yapıdır" şeklinde konuştu. İsmailağa'nın vefat eden lideri Hasan Kılıç'ın oğlu Abdullah Kılıç ise, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat etmeden 20 sene önce cemaatten kendisinin uygun gördüğü ileri gelen hocalardan 8 kişiyi çağırdığını, kendisinden sonra yerine Hasan Kılıç'ı bıraktığını söylediğini belirtti. Kılıç, çağırılan isimler arasında Cübbeli Ahmed'in olmadığını belirterek "Cübbeli Ahmed'in cemaat içerisinde bir vazifesi yoktur. Cübbeli cemaatten izole edilen birisidir." ifadelerini kullandı.

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Foto - İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

Abdullah Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Hasan Kılıç için "Bu sözü yazılı metin haline getirmiş, metni imzalamışlardır. Hasan Kılıç'ın, Mahmut Ustaosmanoğlu halifesi olduğuna dair cemaat içinde en ufak tereddüt ve şüphe yoktur. Babam Hasan Kılıç da kendi yerine Fikret Doğan'ı bırakmıştır" dedi.

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