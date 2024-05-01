İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilk yaşandı! FETÖ açıklaması büyük dikkat çekti

İsmailağa Cemaati tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Cemaat, kapılarını ilk defa basına açarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hasan Kılıç'ın vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Fikri Doğan ve cemaatin önde gelen isimlerinden Salih Topçu, Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ile Abdullah Kılıç cemaate ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Cemaat heyeti, 'İsmailağa bölünüyor' iddialarını reddederek cemaatin strilize hale geldiğini söyledi. İsmailağa Camii Külliyesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında İsmailağa Cemaati'nin bugüne kadar devlete aykırı hiçbir faaliyette bulunmadığına ve toplumun çimentosu olma görevini üstlendiğine vurgu yapıldı. Mâverâünnehir geleneğinden gelenler olarak anarşist yaklaşımların kabul edilmediğinin altının çizildiği toplantıda konuşan Salih Topçu, “Cemaatimiz devlet geleneğine sahiptir. Biz herkesten çok takibe ve kontrole açık cemaatiz” dedi. 2016'da devlete karşı 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinen İsmailağa Cemaati, 1985'ten beri FETÖ'nün bir cemaat değil, örgüt olduğunu söylediklerini belirtti. İsmailağa'nın devlet tarafından akredite olmuş, güvenliği ve eminliği kabul edilen bir yapı olduğunu belirten cemaat heyeti, "İsmailağa "devletsizlik kadar kötü bir şey yoktur" görüşünü benimsiyor." açıklamasında bulundu.