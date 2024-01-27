İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...