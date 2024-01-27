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Spor
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İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

2024-01-27 13:07:33
İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...

#1
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.

#3
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

#4
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...

#5
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, performansıyla mest ediyor. Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi.

#6
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Sol bek olmasına rağmen savunmanın merkezinde de fark yaratan 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenildi.

#7
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

6 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde'ye Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 1'er takımın kapıyı 13 milyon Euro'ya yakın (417 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

#8
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Başarılı oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen İsmail Kartal'ın, Oosterwolde'den son derece memnun olduğu vurgulandı.

#9
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

#10
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti.

#11
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.

#12
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'i göndermeyi planlayan Fenerbahçeli idareciler, Emre Mor'u ise takımda tutmak istiyor.

#13
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Fenerbahçe, Miguel Crespo için İspanyol kulüpleri Malaga ve Cadiz'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

#14
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

#15
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.

#16
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#17
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#18
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#19
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#20
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#21
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

#22
Foto - İsmail Kartal’dan kritik uyarı geldi: İşte İsmail Kartal’ın gönderdiği iki yıldız isim…

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