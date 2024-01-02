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Spor
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İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

2024-01-02 01:15:43
İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine de son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ara dönemde üç takviye yapacak olan Kanarya, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Bu kapsamda planlamalarını yapan Fenerbahçe, 6 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Bu sezon şampiyonluk hasretine de son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

#3
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Ara dönemde üç takviye yapacak olan Kanarya, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.

#4
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Bu kapsamda planlamalarını yapan Fenerbahçe, 4 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#5
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Süper Lig'de zirveyi elinde tutan Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünde de koltuğu kaybetmemek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

#6
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Devre arası transferinde stopere Çağlar Söyüncü ikna edilemezse yabancı bir isim düşünen yönetim, 6 numarada ise Krunic'i bitirmeye çalışıyor.

#7
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Teknik direktör İsmail Kartal, sol kanat için de Avrupa'dan bir isim bakılmasını istedi.

#8
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Sabah'a göre; 3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin, yeni geleceklere yer açabilmek için kadrodaki bazı isimlerle vedalaşması gerekecek. 14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da başta Ryan Kent olmak üzere Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.

#9
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi de gitmek istiyor.

#10
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen golcü futbolcu, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı planladığını yönetime bildirdi.

#11
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

F.Bahçe cephesi oyuncuyu kaybetmek istemese de gelecek bonservis teklifine göre bir karar verecek.

#12
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

RYAN KENT'E ADA'DAN TALİP VAR

#13
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

#14
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

BARTUĞ ELMAZ KİRALIK GİDECEK

#15
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Bartuğ Elmaz, forma giymek istiyor.

#16
Foto - İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Daha fazla şans bularak kendini geliştirmesi istenen 20 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakılıyor.

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