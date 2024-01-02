İsmail Kartal, isim isim sıraladı! Takımın son halini güncelledi! Bu ay kelleler alınıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine de son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ara dönemde üç takviye yapacak olan Kanarya, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Bu kapsamda planlamalarını yapan Fenerbahçe, 6 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...