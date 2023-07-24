2023-07-24 01:33:42 İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Peş peşe transfer ataklarının ardından ayrılık haberleri de geliyor. Yabancı sayısı 19’a çıkan Kanarya’da gözler Macar stoperin ardından vedalaşılacak diğer futbolcularda. İsmail Kartal 5 futbolcunun daha üstünü çizdi. Attila Szalai imza için Almanya’ya giderken takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...