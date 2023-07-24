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Spor
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İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

2023-07-24 01:33:42
İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Peş peşe transfer ataklarının ardından ayrılık haberleri de geliyor. Yabancı sayısı 19’a çıkan Kanarya’da gözler Macar stoperin ardından vedalaşılacak diğer futbolcularda. İsmail Kartal 5 futbolcunun daha üstünü çizdi. Attila Szalai imza için Almanya’ya giderken takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'ini geçtiğimiz sezon 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkarmıştı.

#2
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Hürriyet'te yer alan habere göre; yaptığı transferlerle mutlak liderliği hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Attila Szalai'nin ardından taraftarın sevgilisi haline gelen 5 futbolcuyla daha yollar ayrılıyor.

#3
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

#4
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Rusya etabının bitişinin ardından İstanbul'a gelen sarı-lacivertliler, kampa Samandıra'da devam ediyor.

#5
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Çarpıcı transferlerle, 2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir Fenerbahçe koyan başkan Ali Koç’un transfere 1 hafta ara verecekleri açıklamasının ardından bu hafta kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.

#6
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Attila Szalai’ye Hoffenheim’a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık büyük ölçüde netleşirken, imza için Almanya’ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı.

#7
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

"Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım."

#8
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

"Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı."

#9
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

"Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim."

#10
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

6 YENi iSiM GELDi EN AZ 5 FUTBOLCU AYRILACAK Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao’nun takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yabancı oyuncu sayısı Szalai dahil 19’a çıkmış durumda.

#11
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya’da bu hafta Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique’nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.

#12
Foto - İsmail Kartal beş ismin üzerini çizdi! Büyük değişim başlıyor...

Ligi 80 puanla 2. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz ilk maçına çıkıyor. Fenerbahçe ilk maçı sahasında 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

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