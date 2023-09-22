2023-09-22 14:50:58 İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla devirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bir önceki lig maçı Antalyaspor karşılaşmasına göre 3 yıldız kesik yiyecek. İşte detaylar...