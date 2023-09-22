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Spor
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İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

2023-09-22 14:50:58
İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla devirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bir önceki lig maçı Antalyaspor karşılaşmasına göre 3 yıldız kesik yiyecek. İşte detaylar...

#1
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve gruplara galibiyetle başladı.

#2
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

F.Bahçe'ye 3 puanı getiren golleri Miguel Crespo, Michy Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti. Danimarka temsilcisinin tek golü ise Oliver Villadsen'den geldi.

#3
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Grubun diğer maçında ise Ludogores sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

#4
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Bu sonuçların ardından F.Bahçe averaj farkıyla 2. sıradaki yerini aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik birden yaptı.

#5
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Deneyimli hoca büyük bir rotasyona gitti ve "Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi." ilk 11'ini tercih etti.

#6
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Sarı-lacivertliler Akdeniz temsilcisini mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmek istiyor.

#7
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Aspor'da yer alan habere göre; Teknik direktör İsmail Kartal, bu maçın planlamasına şimdiden başladı..

#8
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

62 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçı 11'i konusunda ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda geçen hafta Antalyaspor maçına göre 3 değişikliğe gidilecek. İsmail Kartal, Alanyaspor maçında stoperde Becao-Djiku tandemine geçmeyi düşünüyor.

#9
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

ZAJC YERİNE İSMAİL Antalyaspor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayan İsmail Yüksek, formayı geri alacak.

#10
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Verilen şansı iyi değerlendiremeyen Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde ilk 11'de başlamayacak.

#11
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

CENGİZ OUT, İRFAN CAN IN! Antalyaspor maçının henüz 2. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, bir süre sahalardan uzak kalacak. 26 yaşındaki yıldızın yerine İrfan Can Kahveci tercih edilecek.

#12
Foto - İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

Son yapılan değişikliklerden sonra F.Bahçe'nin ilk 11'inin şu şekilde olması planlanıyor. Alanyaspor maçı muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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