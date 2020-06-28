İşlediği cinayeti itiraf etmişti! Armağan Çağlayan'ın tepkisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hürriyet'in haberine göre Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi: "Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Çağlayan'ın bu sözler üzerine kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi. Armağan Çağlayan'ın cinayet itirafı sonrası gülerek tepki vermesi ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Vatandaşların tepkisi sonrası Armağan Çağlayan ise suskunluğunu koruyor. Armağan Çağlayan'a gelen tepkilerden bazıları şöyle: