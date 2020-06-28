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Medya
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İşlediği cinayeti itiraf etmişti! Armağan Çağlayan'ın tepkisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

2020-06-28 10:27:34
İşlediği cinayeti itiraf etmişti! Armağan Çağlayan'ın tepkisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çatlak Şanzel lakaplı sözde şarkıcı Şanzel Çetin'in cinayet itirafına Armağan Çağlayan'ın verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki çekti.

#1
Foto - Çatlak Şanzel lakaplı sözde şarkıcı Şanzel Çetin katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf etmişti. Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan Çatlak Şanzel cinayeti bir de ti'ye aldı. Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Çatlak Şanzel'in sözleri sağlık çalışanlarını kızdırdı.

Çatlak Şanzel lakaplı sözde şarkıcı Şanzel Çetin katıldığı programda işlediği cinayeti itiraf etmişti. Geçmişte bir doktoru nasıl öldürdüğünü anlatan Çatlak Şanzel cinayeti bir de ti'ye aldı. Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Çatlak Şanzel'in sözleri sağlık çalışanlarını kızdırdı.

#2
Foto - Hürriyet'in haberine göre Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi:

Hürriyet'in haberine göre Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi: "Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Çağlayan'ın bu sözler üzerine kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi. Armağan Çağlayan'ın cinayet itirafı sonrası gülerek tepki vermesi ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Vatandaşların tepkisi sonrası Armağan Çağlayan ise suskunluğunu koruyor. Armağan Çağlayan'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:

#3
Foto - Hekime şiddetin hat safhada olduğu bu günlerde bu hekim katilini çıkarıp bir de doktoru öldürdüm dedikten sonra gülüyor musun? Çöpsün, leşsin.

Hekime şiddetin hat safhada olduğu bu günlerde bu hekim katilini çıkarıp bir de doktoru öldürdüm dedikten sonra gülüyor musun? Çöpsün, leşsin.

#4
Foto - Armağan bey utanmadan %100 hatalıydı diye doktoru öldürdüğünü söyleyen birini nasıl gülerek karşılayabilirsiniz?Avukatsınız, avukat hatalıydı deyip öldürdüm dese böyle gülecek miydiniz? Mesleği boş verin bahsedilen kişi bir insan.Videoyu şikayet ediyor, size akıl fikir diliyorum.

Armağan bey utanmadan %100 hatalıydı diye doktoru öldürdüğünü söyleyen birini nasıl gülerek karşılayabilirsiniz?Avukatsınız, avukat hatalıydı deyip öldürdüm dese böyle gülecek miydiniz? Mesleği boş verin bahsedilen kişi bir insan.Videoyu şikayet ediyor, size akıl fikir diliyorum.

#5
Foto - Dehşet içindeyim. Bu kadın için herhangi bir psikiyatrik tanı düşünmek bile bence olayı normalleştirir. Gayet aklı başında bir eli kanlı katili gündem yapmışsınız. Kadın gülerek

Dehşet içindeyim. Bu kadın için herhangi bir psikiyatrik tanı düşünmek bile bence olayı normalleştirir. Gayet aklı başında bir eli kanlı katili gündem yapmışsınız. Kadın gülerek "doktor öldürüp 7 sene hapis yattım" dedi işittiniz mi? Hiçbir pişmanlık ifadesi olmadan... Pes. PES!

#6
Foto - Adam öldürdüm diyor adam yaraladım diyor ve bunu hiç pişman olmamış gibi anlatıyor sen ise yüzünün zerresi kızarmadan kahkaha atıyorsun.Aşağıdaki yorumlara ise hiçbir şey demiyorum,umarım kendileri veya sevdiklerinin de canını yakan birine karşı övgü cümlelerini kurabilirler!

Adam öldürdüm diyor adam yaraladım diyor ve bunu hiç pişman olmamış gibi anlatıyor sen ise yüzünün zerresi kızarmadan kahkaha atıyorsun.Aşağıdaki yorumlara ise hiçbir şey demiyorum,umarım kendileri veya sevdiklerinin de canını yakan birine karşı övgü cümlelerini kurabilirler!

#7
Foto - Bu dehşet dolu sözleri gülerek dinleyen şahıs aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla tanınır,her konuda bilmiş bilmiş yorum yazar, had bildirir.

Bu dehşet dolu sözleri gülerek dinleyen şahıs aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla tanınır,her konuda bilmiş bilmiş yorum yazar, had bildirir.

#8
Foto - Katilden başkasını bulamadınız mı konuk edecek? Üstelik şu pandemi sürecinde bir doktor katlettiğini gülerek anlatan birine gülerek cevap vermeye hiç utanmadınız mı? Tuh, yazıklar olsun!

Katilden başkasını bulamadınız mı konuk edecek? Üstelik şu pandemi sürecinde bir doktor katlettiğini gülerek anlatan birine gülerek cevap vermeye hiç utanmadınız mı? Tuh, yazıklar olsun!

#9
Foto - Bu ülkede cesurlukla ahlaksızlık çok karıştı bir birine, doktor katili birini hem de böyle dönemde gündeme taşımak kadını sadece ödüllendirmiş

Bu ülkede cesurlukla ahlaksızlık çok karıştı bir birine, doktor katili birini hem de böyle dönemde gündeme taşımak kadını sadece ödüllendirmiş

#10
Foto - Siz ne yaptığınızın farkındasınız elbette. Bir doktor daha öldürülürse sizden şikayetçi olacağım.

Siz ne yaptığınızın farkındasınız elbette. Bir doktor daha öldürülürse sizden şikayetçi olacağım.

#11
Foto - Akılalmaz hayat hikayesi mi? Asıl aklımızın almadığı kendini yasama ve karar mekanizması olarak görüp,karar verip bir hekimin canına kıyması ve sizinde buna gülmenizdir.

Akılalmaz hayat hikayesi mi? Asıl aklımızın almadığı kendini yasama ve karar mekanizması olarak görüp,karar verip bir hekimin canına kıyması ve sizinde buna gülmenizdir.

#12
Foto - Ben de sizi adam zannederdim ama reyting için yapamayacağınız şey yokmuş, yazık.

Ben de sizi adam zannederdim ama reyting için yapamayacağınız şey yokmuş, yazık.

#13
Foto - Karşındaki şeyden bile daha acınası haldesin. Seni çok büyütmüşüz gözümüzde. Kusura bakma Armağan bey.

Karşındaki şeyden bile daha acınası haldesin. Seni çok büyütmüşüz gözümüzde. Kusura bakma Armağan bey.

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