İslam Memiş'ten gündemi altüst edecek çıkış: 5 yeni ilçe geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tahminleriyle ses getirirken çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İslam Memiş'e göre 5 yeni ilçe geliyor.

Piyasaların gözü kulağı ABD, İsrail ve İran arasındaki 15 günlük kritik "ateşkes" sürecine çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Katıldığı bir televizyon programında ekonomi ve şehircilik gündemini yorumlayan Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunurken İstanbul için de ezber bozacak bir iddia ortaya attı.

15 günlük ateşkes sürecinin piyasalara etkisini değerlendiren Memiş, "Petrol ve dolar endeksi gerilerken; altın, gümüş, borsa ve Bitcoin gibi varlıklarda toparlanma görüldü. Ancak bu 15 günlük süreçte piyasalar hâlâ sakin değil, manipülasyonlara ve sert dalgalanmalara açık bir seyir izleyebilir. Yatırımcılar bu sürenin sonunda kalıcı bir ateşkes mi yoksa savaşa devam mı kararının çıkacağını beklemeli ve temkinli hareket etmelidir" dedi.

Memiş, kalıcı bir anlaşma sağlanması halinde ons altının 5.150 dolara, gram altının ise 7.000-7.500 TL bandına yükselebileceğini öngördü.

Nisan ayının geri kalanında piyasalarda daha sakin bir atmosfer beklediğini belirten uzman isim, "Mart ayındaki o stresli ve agresif manipülasyon döneminden daha sakin geçeceğini öngörüyorum. Barış haberlerinin daha çok konuşulacağı ve fiyatların normalleşeceği bir dönem olacaktır. Özellikle petrol karşısındaki varlıklarda ve borsada toparlanma kaçınılmaz görünüyor; bu 15 günlük kritik süreçte sabreden yatırımcı kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Altınımı satıp üç tane ev alacağım" gibi iddialı beklentilerin yanlış olduğunu belirten Memiş, barınma ihtiyacı için altın satılıp evalınabileceğini ancak gram altındaki yıl sonu 10.000 TL hedefinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Programda en çok ses getiren açıklama ise İstanbul'un geleceğine dair oldu. Yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul'da yeni bir düzenin kurulacağını ifade eden Memiş, "Yeni deprem yasasıyla birlikte İstanbul’da tüm ezberlerin bozulacağı yeni bir düzen geliyor. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla mevcut ilçelerin bölünmesini ve İstanbul’a en az 4-5 yeni ilçenin eklenmesini bekliyorum" diyerek mega kentin mülki yapısında büyük değişiklikler yaşanabileceğini öne sürdü.

Memiş son olarak, hobi bahçelerine yönelik yıkım kararlarına ilişkin, bu alanların çok istismar edildiğini ve kurumsal bir kural setine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Yorumlar

Can

Yaw bu adam kuyumcu degilmi, içinden sehir planlama mühendisi cikti..

Boşnak

Trafik mrafik park sorunu İstanbul'dan kaçın diyor.
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk

Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde İHA ve roketlerle 34 saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı
Dünya

Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı

İspanya 2. Lig'de mücadele eden CD Colonia Moscardo kulübünün başkanı eski futbolcu Javi Poves, takımındaki Müslüman oyuncuları elindeki dom..
Antalya'da şiddetli deprem!
Gündem

Antalya'da şiddetli deprem!

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karısını öldüren belediye başkanı yakalandı!
Avrupa

Karısını öldüren belediye başkanı yakalandı!

İsviçre’nin Zürih kantonuna bağlı küçük bir kasabada yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Belediye başkanı Markus Steiner, eşi Anna Steiner’i..
MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar
Gündem

MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir yayında Türkiye'nin milli güvenliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yaycı, FETÖ i..
Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Bebek'te bulunan Lucca isimli ahlaksızlığın inine narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri ola..
