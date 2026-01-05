  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam Memiş'ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! 'Rüzgar tersine dönebilir'

Yatırım piyasalarının yakından takip ettiği isimlerden Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için altın ve gümüş yatırımcılarını ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Yeni yıla dair beklentilerini paylaşan Memiş, yılın ikinci yarısında piyasa dinamiklerinde ciddi değişimler yaşanacağını öne sürdü. Altın ve gümüşte “rüzgar tersine dönecek” diyen Memiş, yatırım tercihlerini tamamen değiştireceğini açıklarken, yatırımcılara da “vakit kaybetmeden hazırlık yapın” çağrısında bulundu.

#1
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını 2026’nın ikinci yarısına dair uyardı. Yeni yılda piyasaların yön değiştireceğini belirten Memiş, stratejisini kökten değiştireceğini duyurdu. İşte dikkat çeken açıklamalar…

#2
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ABD merkezli gelişmeler emtia piyasalarını etkilemeye devam ederken, yatırımcıların gözü altın ve gümüşteki yön arayışına çevrildi. Güvenli liman olarak görülen bu iki değerli metal için 2026 beklentilerini paylaşan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

#3
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

ALTIN VE GÜMÜŞTE 2026 İKİYE AYRILACAK İslam Memiş, 2026 yılını iki ayrı dönem olarak değerlendirdiğini belirtti. Yılın ilk yarısında altın ve gümüşte yukarı yönlü beklentisinin sürdüğünü ifade eden Memiş, bu süreçte değerli metallerin portföylerde ağırlığını koruyabileceğini söyledi. Ancak yılın ikinci yarısı için aynı iyimser tabloyu çizmedi.

#4
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

“RÜZGÂR TERSİNE DÖNEBİLİR” Memiş’e göre 2026’nın ikinci yarısından itibaren piyasalarda dengeler değişebilir. Altın ve gümüşün 2025’te olduğu gibi sürekli konuşulan yatırım araçları olmaktan çıkabileceğini belirten Memiş, bu dönemde kripto para piyasalarının öne çıkabileceğini dile getirdi. Aynı zamanda borsa tarafında da pozitif beklentisinin devam ettiğini vurguladı.

#5
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

“ZİRVE FİYATLAR GERİDE KALABİLİR” Değerli metallerde geçmiş dönemde yaşanan sert yükselişlere dikkat çeken Memiş, özellikle 2025’in nisan–eylül döneminde altın ve gümüşte zirve fiyatların test edildiğini hatırlattı. Piyasalarda olumlu haber akışının, zaman zaman sert geri çekilmeleri de beraberinde getirebileceğini ifade ederek, yatırımcıların şartlara göre pozisyon alması gerektiğini söyledi.

#6
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

PORTFÖY DAĞILIMI NASIL OLACAK? İslam Memiş, kendi yatırım stratejisini de paylaşarak 2026’nın ilk yarısında portföyünün yaklaşık yüzde 50’sini altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşturacağını belirtti. Ancak yılın ikinci yarısına gelindiğinde bu tabloyu değiştireceğini ifade eden Memiş, altın ve gümüşle vedalaşıp farklı yatırım araçlarına yöneleceğini açıkladı.

#7
Foto - İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'

GRAM ALTIN 8 BİN TL OLACAK MI? Yaz aylarına ilişkin beklentilerini paylaşan İslam Memiş, ons altın için 4.800–4.880 dolar bandına dikkat çekti. Gram altın tarafında ise ilk önemli hedefin 8 bin TL olduğunu belirtti. Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram gümüşte 120 TL seviyesinin öne çıktığını söyledi. Yılın ilk yarısında gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ifade etti.

