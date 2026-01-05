İslam Memiş’ten 2026 için altın ve gümüş uyarısı! ‘Rüzgar tersine dönebilir'
Yatırım piyasalarının yakından takip ettiği isimlerden Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için altın ve gümüş yatırımcılarını ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Yeni yıla dair beklentilerini paylaşan Memiş, yılın ikinci yarısında piyasa dinamiklerinde ciddi değişimler yaşanacağını öne sürdü. Altın ve gümüşte “rüzgar tersine dönecek” diyen Memiş, yatırım tercihlerini tamamen değiştireceğini açıklarken, yatırımcılara da “vakit kaybetmeden hazırlık yapın” çağrısında bulundu.