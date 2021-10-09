İslam Memiş altın yükselecek demişti! Gram fiyatları 507 TL yi buldu

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için, Ons fiyatlarında bir toparlanma yaşanırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde ciddi yükselişler görebiliriz. Böyle bir durumda gram altının bir sonraki yukarı yönde hamlesinin 520 lira seviyesi olacaktır. Kısa vadede 495 TL seviyesine gerilemesi söz konusu olsa da gram altın yılsonuna kadar yükseliş trendini devam ettirecek” demişti. Altın fiyatları güne 507 TL’den başladı.