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Ekonomi
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İslam Memiş altın yükselecek demişti! Gram fiyatları 507 TL yi buldu

2021-10-09 08:33:49
İslam Memiş altın yükselecek demişti! Gram fiyatları 507 TL yi buldu

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için, Ons fiyatlarında bir toparlanma yaşanırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde ciddi yükselişler görebiliriz. Böyle bir durumda gram altının bir sonraki yukarı yönde hamlesinin 520 lira seviyesi olacaktır. Kısa vadede 495 TL seviyesine gerilemesi söz konusu olsa da gram altın yılsonuna kadar yükseliş trendini devam ettirecek” demişti. Altın fiyatları güne 507 TL’den başladı.

#1
Foto - Gram Altın 507

Gram Altın 507

#2
Foto - Çeyrek Altın 838

Çeyrek Altın 838

#3
Foto - Gümüş Fiyatları 6,55

Gümüş Fiyatları 6,55

#4
Foto - Platin 298

Platin 298

#5
Foto - Cumhuriyet Altın 3416

Cumhuriyet Altın 3416

#6
Foto - 22 Ayar Bilezik 464

22 Ayar Bilezik 464

#7
Foto - Tam Altın 3353

Tam Altın 3353

#8
Foto - Yarım Altın 1676

Yarım Altın 1676

#9
Foto - 14 Ayar Altın 296

14 Ayar Altın 296

#10
Foto - 18 Ayar Altın 380

18 Ayar Altın 380

#11
Foto - Reşat Altın 3346

Reşat Altın 3346

#12
Foto - Gremse Altın 8395

Gremse Altın 8395

#13
Foto - Hamit Altın 3346

Hamit Altın 3346

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