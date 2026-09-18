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Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

Türkiye Balkanlar üzerinden gelen derin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

#1
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Meteoroloji yağışlara karşı da uyardı. Öğlen 12.00 ile 18.00 arasında yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Adana, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mersin ve Van için sarı kodlu uyarı verildi.

#4
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

SICAKLIK DÜŞECEK Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece düşmesi beklenirken kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#5
Foto - Meteoroloji saat vererek uyardı: Şemsiye almadan dışarı çıkmayın!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonunun hava raporuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde cumartesi günü yağışların süreceğini anlatan Tekin, "Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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