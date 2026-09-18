Seküler bağnazlara kapak olsun! İmam Hatipli kızlardan gururlandıran başarı

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve takım sorumlusu Ahmet Talha Çalışkan da elde edilen başarının bir yıllık çalışmanın sonucu olmadığını, öğrencilerin önceki yıllarda da TEKNOFEST'e katılarak tecrübe kazandığını söyledi. Okuldaki teknoloji takımlarında öğrencilerin yalnızca belirli bir proje veya yarışma kategorisinde görev almadığını anlatan Çalışkan, daha önce "Firüze" adlı elektrikli otomobilin elektronik veya mekanik çalışmalarında yer alan öğrencilerin döner kanat İHA ya da robot takımlarına da katkı sunabildiğini belirtti. Çalışkan, bu çalışma modeliyle öğrencilerin teknoloji alanında çok yönlü gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, takımların yılın başında oluşturulduğunu ve hazırlıkların yıl boyunca devam ettiğini kaydetti. İHA'nın üretiminde mentorlar ve danışman öğretmenlerin öğrencilere rehberlik ettiğini belirten Çalışkan, "Dronun tasarımından malzemelerinin teminine kadar öğrencilerimiz işin içinde. Özellikle yazılımında büyük gayretler sarf ediyor öğrencilerimiz. Aynı zamanda tatillerinden feragat edip gelip burada çalışarak yarışa hazırlanıyorlar." dedi. Çalışkan, öğrencilerin elde ettiği derecenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizi tek bir yönüyle yetiştirmiyoruz. Tabii ki önceliğimiz ahlaken iyi yetişmiş bireyler ancak çağın gerekliliklerini de unutmuyoruz. Malumunuz, teknolojiden geride kalamayız. Mutlaka bu çağı hem yakalayıp hem de ileriye götüren, aynı zamanda hem oyun kurup hem de oyun bozan taraf olabilmemiz için bu çağı yakalamamız lazım. Daha da ileri götürmemiz lazım." diye konuştu. Gençlerin teknoloji alanındaki meraklarının artırılması ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine işaret eden Çalışkan, bu kapsamda düzenlenen organizasyonlar dolayısıyla T3 Vakfı ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür etti. Bu organizasyonların lise ve üniversite öğrencilerine projelerini ortaya koyma ve kendilerini ifade etme fırsatı sunduğunu anlatan Çalışkan, bunun gençlerin gelişimlerinin yanı sıra ülkeye katkı sağlayabilecek çalışmaların ortaya çıkması açısından da kıymetli olduğunu dile getirdi. Çalışkan, okulun daha önce de farklı kategorilerde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ödüller kazandığını belirterek, bundan sonraki süreçte daha nitelikli ürünler ortaya koymayı, özgün fikirler geliştirmeyi ve katıldıkları organizasyonlardan başarılı derecelerle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.