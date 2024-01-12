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İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

2024-01-12 15:30:47
İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi ve İskoçya Ulusal Partisi'nin Filistin asıllı milletvekili Nadia El-Nakla, erkek kardeşinin eşi ve 4 çocuğunun Türkiye'nin müdahalesiyle Gazze'den kaçabildiğini ifade etti. İskoçya Başbakanı'nın eşi ve İskoçya Ulusal Partisi'nin Filistin asıllı milletvekili Nadia El-Nakla, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye katıldı.

#1
Foto - İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

The Guardian'a konuşan El-Nakla, erkek kardeşinin eşi ve 4 çocuğunun Türkiye'nin müdahalesiyle Gazze'den kaçabildiğini ifade etti. El-Nakla, bu zirveden sonra Türkiye'nin İsrail'e İskoç siyasetçinin aile fertlerini sığınmacı olarak kabul edeceklerini belirten bir liste sunduğunu ifade etti.

#2
Foto - İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

El-Nakla, Gazze'de bulunan erkek kardeşinin ise listeden çıkarıldığını, bu kararı İsrail hükümetinin verdiğini düşündüğünü ifade etti. El-Nakla'nın yengesi, çocuklarıyla tahliye olurken, bu karar sebebiyle eşini Gazze'de bırakmak zorunda kaldı. Ailenin 93 yaşındaki büyükannelerini de bakımını sağlayamayacakları gerekçesiyle Gazze'de bırakmak durumunda kaldığı bildirildi. Yengesi ve kardeşlerinin kısa süreliğine Türkiye'de kalmasına izin verildiğini belirten El-Nakla, onların Birleşik Krallık'a taşınmakta zorluk yaşadığını belirtti. El-Nakla, Birleşik Krallık'ın kardeşi ve ailesi için sığınma hakkı vermesini istedi. El-Nakla "Kendimi kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum, çünkü kardeşimi buraya getirip kendi evime alma hakkım yok" diye konuştu.

#3
Foto - İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

El-Nakla'nın İskoçya'da yaşayan ebeveynleri Elizabeth ve Maged El-Nakla, 7 Ekim saldırıları sırasında Gazze'yi ziyaret ediyorlardı ve savaşın patlak vermesiyle bölgede mahsur kalmışlardı. Çifte diğer Birleşik Krallık vatandaşlarıyla birlikte savaşın başlamasından yaklaşık 1 ay sonra Mısır üzerinden Gazze'den ayrılma izni verildi.

#4
Foto - İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

İskoçya Başbakanı'nın eşi, Elizabeth ve Maged El-Nakla'nın yengesine destek olmak için Türkiye'ye gittiğini ifade etti. El-Nakla'nın kardeşi, Gazze'de bir acil servis doktoru olarak tehlikeli şartlarda çalışmaya devam ediyor. El-Nakla, Birleşik Krallık hükümetinin Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'nın vatandaşları için yaptığı gibi Gazzeliler için de bir sığınma programı açıklaması gerektiği görüşünü sundu.

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