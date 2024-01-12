2024-01-12 15:30:47 İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi ve İskoçya Ulusal Partisi'nin Filistin asıllı milletvekili Nadia El-Nakla, erkek kardeşinin eşi ve 4 çocuğunun Türkiye'nin müdahalesiyle Gazze'den kaçabildiğini ifade etti. İskoçya Başbakanı'nın eşi ve İskoçya Ulusal Partisi'nin Filistin asıllı milletvekili Nadia El-Nakla, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye katıldı.