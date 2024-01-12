İskoçya Başbakanı'nın eşi Gazze'den böyle çıkarılmış! Türkiye detayı tam bomba! Film gibi operasyon

El-Nakla, Gazze'de bulunan erkek kardeşinin ise listeden çıkarıldığını, bu kararı İsrail hükümetinin verdiğini düşündüğünü ifade etti. El-Nakla'nın yengesi, çocuklarıyla tahliye olurken, bu karar sebebiyle eşini Gazze'de bırakmak zorunda kaldı. Ailenin 93 yaşındaki büyükannelerini de bakımını sağlayamayacakları gerekçesiyle Gazze'de bırakmak durumunda kaldığı bildirildi. Yengesi ve kardeşlerinin kısa süreliğine Türkiye'de kalmasına izin verildiğini belirten El-Nakla, onların Birleşik Krallık'a taşınmakta zorluk yaşadığını belirtti. El-Nakla, Birleşik Krallık'ın kardeşi ve ailesi için sığınma hakkı vermesini istedi. El-Nakla "Kendimi kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum, çünkü kardeşimi buraya getirip kendi evime alma hakkım yok" diye konuştu.