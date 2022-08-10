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İSKİ yüzünden üçüncü katı su bastı! Vatandaş isyan etti

2022-08-10 22:59:41
İSKİ yüzünden üçüncü katı su bastı! Vatandaş isyan etti

İstanbul-Bahçelievler'de İBB iştiraki İSKİ'nin ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

#1
Foto - Bahçelievler Mahallesi Mahmutbey Yolu Nergiz Sokak'ta çalışma yapan İSKİ ekiplerinin iş makinesiyle yolu kazdıkları sırada su borusu patladı. Yaklaşık 12 metreye kadar fışkıran su, çevredeki bazı ev ve iş yerlerine girdi. Vatandaşlar, ev ve balkonlarına dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Apartman sakinlerinin eşyası ve sokaktaki esnafın ürünleri zarar gördü. Bazı binaların dış cephelerinde ve balkonlarında da hasar oluştu. Eşyası ve evinin elektrik tesisatı ıslanan mağdur vatandaşlar, elektrik akımı için önlem alarak şalterleri indirmek zorunda kaldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yarın bölgede hasar tespit çalışması yapacağı belirtildi.

Bahçelievler Mahallesi Mahmutbey Yolu Nergiz Sokak'ta çalışma yapan İSKİ ekiplerinin iş makinesiyle yolu kazdıkları sırada su borusu patladı. Yaklaşık 12 metreye kadar fışkıran su, çevredeki bazı ev ve iş yerlerine girdi. Vatandaşlar, ev ve balkonlarına dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Apartman sakinlerinin eşyası ve sokaktaki esnafın ürünleri zarar gördü. Bazı binaların dış cephelerinde ve balkonlarında da hasar oluştu. Eşyası ve evinin elektrik tesisatı ıslanan mağdur vatandaşlar, elektrik akımı için önlem alarak şalterleri indirmek zorunda kaldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yarın bölgede hasar tespit çalışması yapacağı belirtildi.

#2
Foto - Sokak girişindeki apartmanın üçüncü katında oturan Murat Özcan, İSKİ'nin iki hafta önce aynı yerde çalışma yaptığını söyledi. Özcan,

Sokak girişindeki apartmanın üçüncü katında oturan Murat Özcan, İSKİ'nin iki hafta önce aynı yerde çalışma yaptığını söyledi. Özcan, "15 gündür İSKİ'nin bir çalışması var. Önce geldiler buraya boruları döşediler, kapattılar. Güzelce asfaltladılar. Sonra bir daha geldiler asfaltı deldiler, su borusunu patlattılar. Su 12 metreye kadar yukarı çıktı. Üçüncü katta oturuyorum, evimin içi olduğu gibi su oldu." diye konuştu. Suyun tahliyesi için itfaiyeden yardım istediklerini aktaran Özcan, olumsuz yanıt alınca kovalarla tahliyeyi gerçekleştirdiklerini anlattı. Özcan, hasar tespiti için ekspertiz yapılacağı konusunda İBB ekiplerinin kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, "Mühendisleri burada, yarın ekspertiz getireceklerini söylediler. Şu an ne kombimi ne de elektriklerimi açabiliyorum. Elektriğim var ama açamıyorum, prizlerden bile su geldi. Balkonum olduğu gibi su, betonu düşmek üzere. İçeride bilgisayara, telefona, yatağa, kitaplarıma su gelmiş, ıslanmadık yer kalmadı. Bütün parkelerim gitti, kitaplarım gitti, televizyon alıcısından bile sular akıyor şu an. Yarın ekspertiz geldiğinde ne olacak göreceğiz." dedi. İSKİ'nin sokaktaki çalışmasının bir türlü bitmemesine tepki gösteren Özcan, "En çok hasarı gören benim dairem ile bir alt kat. Onlarda da elektrik prizlerinden sular geliyordu. Orayı da tahliye ettik, burayı da tahliye ettik." ifadelerini kullandı. "Bu sıcaklarda şu yaptıkları zulümden başka bir şey değil." diyen Özcan, "Bazı yerleri kuruttuk ama evimde yemek yiyemiyorum. İşten döndüm, direkt su patlamasına geldim. Şu an sadece bir odanın prizlerini kuruttum, orayı kullanıyoruz. Hava karardığında elektriğe ihtiyacımız olacak.'' diye konuştu. Geceyi elektriksiz geçirmek durumunda kalacaklarına vurgu yapan Özcan, "Evde iki çocuğum var. Ben nasıl riski göze alıp da elektrikleri açayım? İçeride bir kablo yanacak olsa sırf benim evimi değil, binayı tehdit etmiş olurum." dedi.

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