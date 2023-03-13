2023-03-13 20:31:04 İskenderun’u bu kez sağanak vurdu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.
Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.
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