  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

2023-03-13 20:31:04
İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

#1
Foto - İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

#2
Foto - İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.

#3
Foto - İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

#4
Foto - İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

#5
Foto - İskenderun’u bu kez sağanak vurdu

Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı
Aktüel

Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı

Sivas'ta, bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu. Çöküntünün ardından su birikintisi ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başla..
Coşkun Başbuğ açıkladı: Yeni müjdeler yolda!
Teknoloji

Coşkun Başbuğ açıkladı: Yeni müjdeler yolda!

ASELSAN'ın "S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyacımız yok" açıklamasını değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, en ..
Sosyal medya anketlerinde paran kadar manipülasyon
Gündem

Sosyal medya anketlerinde paran kadar manipülasyon

Seçim dönemiyle birlikte sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan anketlerin doğruluğu tartışma konusu olurken, bilişim uzmanları bu anketlere ç..
ABD'li bankalar Avrupa borsalarının başını fena yaktı: Milyonlarca insan tedirgin şekilde merakla bekliyor!
Ekonomi

ABD'li bankalar Avrupa borsalarının başını fena yaktı: Milyonlarca insan tedirgin şekilde merakla bekliyor!

Dünyanın en büyük bankası arasındalar. ABD bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar Avrupa’da varlık fiyatlarını da etkiledi. Krizlere yönel..
Türk bankasına talip oldular! Satın alacaklar
Ekonomi

Türk bankasına talip oldular! Satın alacaklar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verilen Türk Ticaret Bankası'na dikkat çeken bir talip çıktı.
Abdulkadir Selvi vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Artık insan içine çıkamazlar
Medya

Abdulkadir Selvi vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Artık insan içine çıkamazlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi yöneticisi Ümit Çebi'nin, “13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23