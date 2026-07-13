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İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

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İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

Tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir soruşturmada görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı sürecini etkilemeye çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada duruşma tarihi ertelendi.

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Foto - İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 8 Aralık'a ertelendi.

#2
Foto - İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bir önceki celse oluşturulan ara karar ile Ekrem İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan dava açıldığı ve bu suçun ön ödeme kapsamına girdiği belirtilmişti. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığı ile ön ödeme yaptığı öğrenilmişti. Duruşma, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle 8 Aralık’a ertelendi.

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Foto - İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

NE OLMUŞTU İmamoğlu, 27 Ocak 2025'te düzenlediği basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik rapor hazırlayan bilirkişinin adını açıklayıp "Heybedeki büyük turpun adı S. B." ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı da kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, isim vererek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Foto - İsim vererek hedef göstermişti: Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasıyla ilgili sıcak gelişme

İDDİANAMEDE NELER VAR? Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı açıklamayla bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığın yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında adı zikredilen bilirkişinin 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını ve karalama kampanyasına maruz kaldığını söylediği, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin de birçok davada bilirkişilik yaptığını söylediği ve şikayetinin devam ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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