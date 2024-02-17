  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Türkiye'nin kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek

Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Minik Zayn, babasının izinde

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı

Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat

Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Türkiye düşük maliyetli füze yapıyor! Dünya satın almak için peşinden koşacak, ismi belli oldu
Teknoloji-Bilişim
9
Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

2024-02-17 20:54:08
Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Bilim insanları ışıkla çalışan ve hacklenemez bir çip geliştirdi. Çip elektrik tüketimini büyük ölçüde önleyecek.

#1
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, elektrik yerine ışık kullanan yeni bir bilgisayar çipi geliştirdi. Çip, yapay zeka modellerinin eğitimini iyileştirerek veri transferinin hızını artırıyor ve daha az elektrik tüketiyor.

#2
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Profesör Nader Enghata liderliğindeki ekip, matematiksel hesaplamaları ışık kullanarak gerçekleştirebilen, veri aktarım hızını ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artıran silikon-fotonik (SiPh) bir çip tasarladı.

#3
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Çip, özellikle yapay zekânın ilerlemesi alanında büyük bir potansiyele sahip. Büyük hesaplama gücü gerektiren yapay zeka modellerinin katlanarak büyümesiyle birlikte, geleneksel bilgi işlem sistemleri gereksinimleri verimli bir şekilde karşılamakta zorlanıyor ve bu da önemli miktarda enerji tüketimine yol açıyor.

#4
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

SiPh çipi, hesaplamalar için ışığın hızından yararlanarak bu zorluğa bir çözüm sunuyor.

#5
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

ipin tasarımı, modern yapay zeka modellerinin bel kemiği olan sinir ağlarını geliştirmek için çok önemli bir temel matematiksel işlem olan vektör-matris çarpımlarını gerçekleştirmek üzerine inşa edilmiş.

#6
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Donanım, silikondan yararlanarak, yaygın olarak benimsenmesi için hızla seri üretime geçme potansiyeline de sahip. Araştırmacılar, ışığın yayılmasını kontrol etmek için çipin yapısını stratejik olarak değiştirdiler ve hassas hesaplamalar yaptılar.

#7
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

SiPh çipi, veri gizliliği endişelerini gideren gelişmiş güvenlik özelliklerine de sahip. Birden fazla hesaplamayı paralel olarak gerçekleştirebilme özelliği, işlemler sırasında hassas bilgilerin çalışma belleğinde saklanması ihtiyacını ortadan kaldırarak bilgisayar korsanlığı riskini azaltıyor. Bu da onu ‘hacklenemez’ bir çip haline getiriyor.

#8
Foto - Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Pratiklik açısından SiPh çipi, ticari bir dökümhane aracılığıyla üretimden geçerek hemen kullanıma hazır hale geldi. Araştırmada yer alan doçent Firooz Aflatouni, çipin yapay zeka modeli eğitimi ve sınıflandırma görevlerinde yaygın olarak kullanılan grafik işlem birimlerine uygun bir alternatif olacağını öngörüyor. Dahası, çipin mevcut altyapı ile uyumluluğu, onu gelişmiş hesaplama yetenekleri arayan yapay zeka şirketleri için sorunsuz bir entegrasyon haline getiriyor.

Alın size bir ‘tuvalet terliği’ zihniyeti daha! Erdoğan karşıtı Gezi imamı utanmadan neler söyledi neler
Gündem

Alın size bir ‘tuvalet terliği’ zihniyeti daha! Erdoğan karşıtı Gezi imamı utanmadan neler söyledi neler

Reformist ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Eliaçık, Cumhur İttifak..
Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap
Gündem

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Provokatör Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun "Ask..
Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Gündem

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti Ankara adayını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; DEM'in adayı Ankara Büyükşehir Belediye..
Haniye'den ateşkes açıklaması
Gündem

Haniye'den ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ateşkes anlaşmasına varılamamasının sebebinin İsrail olduğunu vurguladı.
Rize'de kazanan Fenerbahçe! İkinci yarı işi bitirdi: İsmail Kartal'ın kararları çok konuşulacak...
Spor

Rize'de kazanan Fenerbahçe! İkinci yarı işi bitirdi: İsmail Kartal'ın kararları çok konuşulacak...

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otu..
Mehmetçik 6 PKK’lıyı böyle patlattı
Gündem

Mehmetçik 6 PKK’lıyı böyle patlattı

MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23