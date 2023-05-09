İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Gelegen, kızının da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu anlattı. Kentten ve halktan çok memnun kaldıklarına ifade eden Gelegen, "İshak Paşa Sarayı'nı da görmek istiyorduk. Sağ olsun devletimiz, Vali Osman Varol ve Gençlik ve Spor Bakanlığı isteğimizi kırmadılar ve bizi İshak Paşa Sarayı'na getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her gün depremi düşünüyorduk. Bir nebze de olsa İshak Paşa Sarayı'nı gezmek bize moral oldu, iyi geldi diyebilirim. Sarayı çok beğendim." diye konuştu.