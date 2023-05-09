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Yaşam
15
İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

2023-05-09 17:00:57
İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlar, İshak Paşa Sarayı’nı gezerek moral bulmaya çalıştı.

#1
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ağrı'da misafir edilen aileler, tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezerek moral buldu.

#2
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ağrı'daki yurtlarla evlerde misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları gideriliyor.

#3
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce depremzedelerin moral bulması için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede aileler, 4 minibüsle Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'na getirildi. Depremzedeler Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisi ve süslemeleriyle dikkati çeken, 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi sarayı gezdi.

#4
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Sarayın bünyesindeki cami, odalar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarını gezen depremzedeler, fotoğraf çekerek vakit geçirdi. Depremzedeler, İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ile Eski Bayezid Evi'ni ziyaret edip Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nı da görme fırsatı buldu.

#5
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Kısa süreliğine de olsa depremin etkilerini unutup bir nebzede olsa moral bulan aileler, daha sonra tekrar il merkezinde misafir edildikleri yurtlarına götürüldü. Malatyalı depremzede Mürüvvet Gelegen, depremin etkilerini unutmaya çalıştıklarını ve etkinliklerin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

#6
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Yaklaşık 2 aydır Ağrı'da misafir edildiklerini belirten Gelegen, şöyle konuştu: "6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde uykudaydık ve hemen kıyafetlerimizi alıp dışarıya çıktık. İkinci depreme kadar dışarıda arabanın içerisinde bekledik. Kar yağıyordu, hava şartları çok kötüydü. Eve girmedik. İkinci depreme yakın eşim bana 'marketten bir şeyler alayım, kaç saat geçti acıktık' dedi. Ben de 'yok gitme korkuyoruz' dedim. Bunu dedikten hemen sonra ikinci deprem oldu, o bina ve market yıkıldı, enkaza dönüştü. Gözümüzün önünde binanın çatıları uçuyordu. 'Daha bitti, kurtulamayız' dedik."

#7
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Gelegen, kızının da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu anlattı. Kentten ve halktan çok memnun kaldıklarına ifade eden Gelegen, "İshak Paşa Sarayı'nı da görmek istiyorduk. Sağ olsun devletimiz, Vali Osman Varol ve Gençlik ve Spor Bakanlığı isteğimizi kırmadılar ve bizi İshak Paşa Sarayı'na getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her gün depremi düşünüyorduk. Bir nebze de olsa İshak Paşa Sarayı'nı gezmek bize moral oldu, iyi geldi diyebilirim. Sarayı çok beğendim." diye konuştu.

#8
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

Hataylı depremzede Ayşe Kuş ise etkinliklerle moral bulduklarını ve depremin etkilerini unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

#9
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

#10
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

#11
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

#12
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

#13
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

#14
Foto - İshak Paşa Sarayı'nı gezip moral buldular

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