İşgalci İsrail'den ikinci büyük katliam hazırlığı: Derhal boşaltın! 12 bin sivilin hayatı tehlikede

"İSRAİL GAZZE'DE ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR" 00.18 - Tunus Cumhurbaşkanı Said, İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğüne dikkati çekerek "Nasıl olur da insanlık, çocukların öldürülmesine, vücutlarının etrafa saçılmasına seyirci kalabilir? Nasıl olur da 2 milyondan fazla insanın suya, tıbbi malzemelere ve en temel yaşam koşullarına erişimi engellenir? Nasıl olur da Filistinliler kendi topraklarında göçe zorlanır ve çadırlarda yaşamaya mahkum edilir? Tüm bunlara rağmen hastanelere veya çadırlara yapılan saldırılar nasıl açıklanabilir?" dedi.