2023-06-09 17:24:46 İşgal bölgesinde çocuk olmak!
Filistinli grafiti sanatçıları, İsrail'in çocuklara yönelik şiddetini resmetti.
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Filistinli grafiti sanatçıları, İsrail'in çocuklara yönelik şiddetini resmetti.
Gazze Şeridi'nin Deyr Balah kentindeki Filistinli grafiti sanatçıları, "İşgal Çocukları Öldürüyor" adı altında İsrail'in son saldırılarında yıkılan evlerin enkazları üzerine grafiti çizdi.
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