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Dünya
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İşgal bölgesinde çocuk olmak!

2023-06-09 17:24:46
İşgal bölgesinde çocuk olmak!

Filistinli grafiti sanatçıları, İsrail'in çocuklara yönelik şiddetini resmetti.

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Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

Gazze Şeridi'nin Deyr Balah kentindeki Filistinli grafiti sanatçıları, "İşgal Çocukları Öldürüyor" adı altında İsrail'in son saldırılarında yıkılan evlerin enkazları üzerine grafiti çizdi.

#2
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#3
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#4
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#5
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#6
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#7
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#8
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

#9
Foto - İşgal bölgesinde çocuk olmak!

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