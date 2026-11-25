Yerel kaynaklar da İsrail'e ait bir helikopterin Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi en az bir füzeyle hedef aldığını, saldırıda aynı aileden anne, baba ve iki kızlarının hayatını kaybettiğini, ailenin diğer fertlerinin ise yaralandığını aktardı.