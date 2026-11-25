Gazze'de bir aile daha yok oldu… Katil İsrail anne, baba ve iki kızını katletti
Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını her gün ayaklar altına alan eli kanlı terör devleti İsrail, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını her gün ayaklar altına alan eli kanlı terör devleti İsrail, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bulunan bir eve İsrail helikopterinden atılan füzeyle düzenlenen hain saldırıda aynı aileden anne, baba ve iki kızı hayatını kaybederken, ailenin diğer fertleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırı, aynı aileden anne, baba ve iki kızının hayatına mal oldu. Ailenin diğer fertleri yaralanırken, saldırı Gazze'de ateşkesin ardından da devam eden can kayıplarını yeniden gündeme getirdi.
Terör devleti İsrail’in katil ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda, aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirdi, ailenin diğer üyeleri yaralandı.
Şifa Hastanesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve iki kızının cenazeleri ile yaralıların hastaneye getirildiğini belirtti.
Yerel kaynaklar da İsrail'e ait bir helikopterin Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi en az bir füzeyle hedef aldığını, saldırıda aynı aileden anne, baba ve iki kızlarının hayatını kaybettiğini, ailenin diğer fertlerinin ise yaralandığını aktardı.
Eli kanlı terör delveti İsrail’in katil ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.
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