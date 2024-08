İşadamı Murat Ülker yazdı! Piyasayı altüst etmeye var mısınız?

E)Yeni “Olmazsa Olmazlar” Bulmak “Keşif, herkesle aynı şeye bakıp farklı bir şey düşünmektir.” Albert Szent Gyorgi, C vitamini üzerine çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan biyokimyager Bu alıntı, stratejik başarıya ulaşmanın, gözlemlenen ortak bilgi veya durumlar karşısında farklı düşünebilme yeteneğiyle ilgili olduğunu vurguluyor. Bu bölümde Aaker, yenilikçi “olmazsa olmaz” özellikler geliştirme sürecini ve bu süreçte karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıkılacağını ele alıyor. Özellikle, teknolojiye yakın olmanın, pazar trendlerini ve müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlamanın ve işlevsel faydaların ötesine geçerek daha geniş bir perspektiften bakmanın önemini vurguluyor. Yenilikçi düşünce yapısının inceliklerini ve oyun değiştiren alt kategoriler oluşturmak için gerekli olan yeni ve zorunlu ihtiyaçların nasıl keşfedileceğini ele alan Aaker, farklı perspektiflerden bakmanın ve teknoloji sahibi olup piyasaya yakın olmanın, yaratıcı fikirlerin bulunmasında ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Aaker, etnografik araştırma ve müşterilerle iş birliği gibi yenilikçi yaklaşımların, kullanıcının ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak için kullanılabileceğini öne sürüyor. Müşteri deneyimlerinin, müşterilerin veya potansiyel müşterilerin dışındaki insanlardan da elde edilebilecek fikirlerle genişletilmesi önemli diyor ve müşteri tabanlı inovasyon olarak LEGO’yu örnek gösteriyor. Yeni ürün geliştirme sürecindeki kullanıcı katılımıyla yeni fikirlerin hayata geçirilmesinin yeniliğin tutunmasında çok etkili olduğunu belirtiyor. Bu bence de çok önemli; tüm markalarımız için TÜYO(*) adını verdiğimiz yöntemle tüketicilerimize kulak veriyoruz. Son olarak yazar, yeni ve zorunlu ihtiyaç fikirlerinin nasıl değerlendirileceğine dair yöntemler sunuyor ve büyük fırsatları değerlendirebilmekle yüksek maliyetli başarısızlıkların riskini dengeleme ihtiyacını tartışıyor. Bütün bunlar, markaların yenilikçi alt kategoriler yaratmasını sağlayacak stratejik bir yol haritası oluşturmasında faydalı olur. F)Potansiyel “Olmazsa Olmaz”ları Değerlendirmek “Daha iyi bir fare kapanı kurmadan önce, etrafta fare olup olmadığını bilmek iyi olur.” Mortimer B. Zuckerman, U.S. News and World Report Baş Editörü Bu bölümde Aaker, bir ürün veya hizmetin piyasadaki “olmazsa olmaz” özelliklerini değerlendirme sürecini anlatıyor. Aaker’in alıntıladığı söz, bir fikrin veya ürünün piyasada başarılı olup olmayacağını değerlendirmeden önce, gerçekten bir talep olup olmadığını anlamak gerektiğini ifade ediyor. Bu, pazar araştırması ve hedef kitle analizinin önemine işaret ediyor. Aaker Segway (kişisel taşıyıcı) örneği üzerinden potansiyel “olmazsa olmazları” değerlendirme sürecinin nasıl yanlış gidebileceğini ele alıyor. Segway, başlangıçta büyük umutlar ve iddialarla piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, hedeflenen pazar segmentlerinde beklenen ilgiyi görmemiştir. Aaker, Segway’in başarısız olmasının ana sebeplerinden biri olarak, hedeflenen kullanıcı gruplarının (posta çalışanları ve güvenlik görevlileri) üründen bekledikleri pratik faydaları görememiş olmalarıdır, diyor. Ortada fiziksel, psikolojik ya da okazyonel bir fayda yoksa bir ürünü kim niye alsın ama değil mi? Ayrıca, Aaker, yeni ürün fikirlerinin değerlendirilme sürecinde yapılabilecek yanlış tahminlerin ve pazar dinamiklerinin öngörülmesindeki zorlukların altını çiziyor. Bu tür yanılgıların, kaynakların yanlış kullanımına ve zaman kaybına neden olabileceğini belirtiyor. Aaker’a göre, bir organizasyonun esnek olması, stratejileri hızla değiştirebilmesi ve farklı pazar segmentlerini hızla analiz edebilmesi bu tür hataları minimuma indirgeyebilir. Bu bağlamda, “daha iyi bir fare kapanı yapmadan önce etrafta fare olup olmadığını bilmek” ifadesi, bir ürün geliştirme sürecine başlamadan önce piyasa ihtiyacını ve müşteri talebini doğru bir şekilde analiz etmenin önemini vurgulamakta. Bu, sadece var olan bir ihtiyaca çözüm üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu çözümün pazarda karşılık bulup bulmayacağını da sorgulamayı gerektirir.