Bundan sonra zorunlu olacak! Değeri artan taşınmazlarda yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonrası taşınmazların kazandığı değerin bir kısmının kamuya aktarılmasını öngören yeni yönetmeliği yayımladı. Düzenlemeyle birlikte, imar planı değişikliği sonucu değeri yükselen her taşınmaz için "değer artış payı" alınması artık zorunlu hale geldi. Bu uygulama, şehir planlamasında şeffaflığı artırırken kamu yararını da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.