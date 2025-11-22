Bundan sonra zorunlu olacak! Değeri artan taşınmazlarda yeni dönem

  • İSTANBUL
Emlak Rehberi
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonrası taşınmazların kazandığı değerin bir kısmının kamuya aktarılmasını öngörenÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonrası taşınmazların kazandığı değerin bir kısmının kamuya aktarılmasını öngören yeni yönetmeliği yayımladı. Düzenlemeyle birlikte, imar planı değişikliği sonucu değeri yükselen her taşınmaz için “değer artış payı” alınması artık zorunlu hale geldi. Bu uygulama, şehir planlamasında şeffaflığı artırırken kamu yararını da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. yeni yönetmeliği yayımladı. Düzenlemeyle birlikte, imar planı değişikliği sonucu değeri yükselen her taşınmaz için “değer artış payı” alınması artık zorunlu hale geldi. Bu uygulama, şehir planlamasında şeffaflığı artırırken kamu yararını da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

1
#1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan 'değer artış payı' alınması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması sağlanacak.

#2
DEĞER ARTIŞ PAYINI PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM Değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.

#3
Yeni düzenleme kapsamında ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki; özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi.

#4
Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak. (DHA)

#5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yeni Soygun Planı

Dededen kalma tarlalardan vergi alacak utanmazlar.

İbrahim

Doğru bir karar. Tarla idi, arsa oldu. Gel, bunun değerini artıran devletine değerinin bir kısmını ver bakalım. Belki üç, belki beş daire alacak. Beş milyondan 25 milyon havadan gelecek. Tabii ki devlet isteyecek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
