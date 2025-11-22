  • İSTANBUL
Amerika’da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur’an-ı Kerim yaktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amerika'da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur'an-ı Kerim yaktı

TAHSİN HAN - İslam düşmanı Amerikalı ırkçı Jake Lang, Michigan eyaletinin Dearborn kentinde polis nezaretinde Kur’an-ı Kerim yaktı. Sorasında yanındakilerle belediye meclisine giderek orada Müslümanlara nefretini kustu. İslam’a ve peygamberimize hakaretler yağdıran ahlaksız Cumhuruyetçi Lang, Müslümanlara “Sizi burada istemiyoriz defolun gidin” dedi. İngiliz basınındaki haberlere göre Amerika’nın en Müslüman şehrinde aşırı sağcı bir protestocu, Kuran-ı Kerim yakarken İslama ve Hazreti Peygamberimize ağır hakaretler etti. Dailymail gazetesinin haberinde 6 Ocak Beyaz Saray baskını isyancılarından olan ve Trump tarafından affedilen, şu anda Florida’daki ABD Senatosu koltuğu için Cumhuriyetçi Parti’den yarışan 29 yaşındaki Jake Lang, Michigan’ın Dearborn kentinde Müslümanların kutsal kitabını yaktı.

1
#1
Foto - Amerika'da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur'an-ı Kerim yaktı

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “ABD’nin Michigan eyaletinin Dearborn kentinde yaklaşık 20 kişilik Müslüman karşıtı grup, Kur’an-ı Kerim yakma teşebbüsüyle şehirde büyük bir kriz çıkardı. Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yaşanan provokatif eylem, kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş tepki topladı. Michigan Caddesi’nde toplanan grup ‘Amerikalılar İslamizasyona Karşı’ yazılı büyük bir afişle Dearborn Belediye binasına doğru yürüdü. Protestocular yürüyüş boyunca Müslüman karşıtı sloganlar attı. Polis çevrede geniş güvenlik çemberi oluştururken göstericilerle bölgede yaşayan vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Jake Lang’in Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştığı anlar geniş tepki topladı. Görüntülerde, bir kişinin Lang’i ‘Burası Amerika, saygı duymalısın’ diyerek engellediği görüldü.” İnternette paylaşılan videoda, saldırganın kitabı çakmakla tutarak birkaç kez yakmaya çalıştığı, ancak karşı protestocuların müdahalesiyle Kur’an-ı Kerim’i elinden düşürdüğü görülüyor. Lang, bir ara domuz pastırmayla Kur’an-ı Kerim’e vurdu, ardından karşı protestocu kitabı kapıp kaçtı.

#2
Foto - Amerika'da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur'an-ı Kerim yaktı

BELEDİYEDE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ, DEFOLUN GİDİN DEDİ: Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda üzerinde askeri yelek bulunan Jake Lang’in Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak Müslüman karşıtı sert bir konuşma yaptığı görüldü. Müslümanlara ağır hakaretler ve küfürler eden Lang’in İslam’a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam’a aşağılayıcı ifadeler kullandı. Lang, “Müslüman toplumu bizi geriye çekmeye çalışıyor. Kadınlara, eşcinsellere baskı yapmaya çalışıyorlar. Amerika’yı harika yapan her şeyi yok etmek istiyorlar. Dünyada 53 Müslüman ülke var. Hepsinde berbat bir hayat var. Sizi ülmemizde istemiyoruz Buradan defolup gidin” dedi.

#3
Foto - Amerika'da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur'an-ı Kerim yaktı

BENİM AHLAKİ GÖREVDİ: Lang’e müdahale edip elinden Kur’an’ı alan kişi sosyal medyada kendisini Abbas Ebu Kadir olarak tanıttı. Facebook’ta “Yaptığım şey benim... ahlaki görevimdi. Hayatta gözden kaçabilecek şeyler var... Ama konu din, inanç ve Kuran olunca... mesele göz ardı edilemeyecek bir kırmızı çizgiye dönüşüyor. Bu fiil, bilmeyerek veya bilmeyerek yapılmış olsa bile, Allah rızası için ve dinimizi savunmak için yapıldığı takdirde, ona karşı çıkmak gerekir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Amerika'da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur'an-ı Kerim yaktı

BU NEFRET EYLEMİDİR: Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, olayın ardından “Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir” ifadelerini kullandı.

