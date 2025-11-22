Amerika’da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur’an-ı Kerim yaktı

BENİM AHLAKİ GÖREVDİ: Lang’e müdahale edip elinden Kur’an’ı alan kişi sosyal medyada kendisini Abbas Ebu Kadir olarak tanıttı. Facebook’ta “Yaptığım şey benim... ahlaki görevimdi. Hayatta gözden kaçabilecek şeyler var... Ama konu din, inanç ve Kuran olunca... mesele göz ardı edilemeyecek bir kırmızı çizgiye dönüşüyor. Bu fiil, bilmeyerek veya bilmeyerek yapılmış olsa bile, Allah rızası için ve dinimizi savunmak için yapıldığı takdirde, ona karşı çıkmak gerekir” ifadelerini kullandı.