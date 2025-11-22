Haber Merkezi Giriş Tarihi: Amerika’da büyük skandal: İslamı aşağıladı Kur’an-ı Kerim yaktı
TAHSİN HAN - İslam düşmanı Amerikalı ırkçı Jake Lang, Michigan eyaletinin Dearborn kentinde polis nezaretinde Kur’an-ı Kerim yaktı. Sorasında yanındakilerle belediye meclisine giderek orada Müslümanlara nefretini kustu. İslam’a ve peygamberimize hakaretler yağdıran ahlaksız Cumhuruyetçi Lang, Müslümanlara “Sizi burada istemiyoriz defolun gidin” dedi. İngiliz basınındaki haberlere göre Amerika’nın en Müslüman şehrinde aşırı sağcı bir protestocu, Kuran-ı Kerim yakarken İslama ve Hazreti Peygamberimize ağır hakaretler etti. Dailymail gazetesinin haberinde 6 Ocak Beyaz Saray baskını isyancılarından olan ve Trump tarafından affedilen, şu anda Florida’daki ABD Senatosu koltuğu için Cumhuriyetçi Parti’den yarışan 29 yaşındaki Jake Lang, Michigan’ın Dearborn kentinde Müslümanların kutsal kitabını yaktı.