"İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

Pandemi sürecinin ardından Antalya'da başlayan toplu taşıma şoför krizi katlanarak artıyor. Antalya Belediyesi, üst geçitlere kadar her yere ilan yapıştırsa da şoför bulmakta bir türlü başarılı olamadı. Daha önceden 24 bin lira maaş verileceği açıklanan şoförlere şimdi ise cazip olması için yevmiye usulüyle 800 TL ücret verileceği söylendi. Kentte günlük 205.000 yolcu taşındığını söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Esnafımıza ait 280 otobüsle hizmet veriyoruz. 210 tane aracımız hizmet veremiyor. En büyük pay şoför eksikliğimizin olmasıdır. Turizm sezonunda çalışmaya başlayan şoförlerimizin bir kısmı dönmeye başladı. Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var. 150 tane de büyükşehir belediyemizin şoför ilanı var. Şoför bulduğumuz zaman bu araçlarımız da çalışmaya başlayacak. Şu an daha cazip olması için ödemelerimizi günlük ve haftalık olarak yapıyoruz. Günlük 800 TL veriyoruz” ifadelerini kullandı.