  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
"İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

2023-08-30 13:58:43
"İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

Antalya'da toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği devam ediyor. Aylık 24 bin TL maaşla çalışacak şoför bulamayan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, çareyi günlük yevmiye vermekte buldu. İşte, Antalya'da yaşanan şoför krizi...

#1
Foto - "İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

Pandemi sürecinin ardından Antalya'da başlayan toplu taşıma şoför krizi katlanarak artıyor. Antalya Belediyesi, üst geçitlere kadar her yere ilan yapıştırsa da şoför bulmakta bir türlü başarılı olamadı. Daha önceden 24 bin lira maaş verileceği açıklanan şoförlere şimdi ise cazip olması için yevmiye usulüyle 800 TL ücret verileceği söylendi. Kentte günlük 205.000 yolcu taşındığını söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Esnafımıza ait 280 otobüsle hizmet veriyoruz. 210 tane aracımız hizmet veremiyor. En büyük pay şoför eksikliğimizin olmasıdır. Turizm sezonunda çalışmaya başlayan şoförlerimizin bir kısmı dönmeye başladı. Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var. 150 tane de büyükşehir belediyemizin şoför ilanı var. Şoför bulduğumuz zaman bu araçlarımız da çalışmaya başlayacak. Şu an daha cazip olması için ödemelerimizi günlük ve haftalık olarak yapıyoruz. Günlük 800 TL veriyoruz” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - "İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

Emekliye ayrılan şoförlerin de bu sisteme dahil edilmesi için bu karara vardıklarını söyleyen Arslan şunları aktardı: “Onların da haftada hiç olmazsa 1-2 gün çalışmasını istiyoruz. Bunun daha cazip olacağını düşünüyoruz. Bu ücreti peşin veriyoruz, bunun zaman zaman birkaç defa süistimal edildiğini de gördük. Bazı arkadaşlarımız haftalık ücretini peşin alıp evine giderek hiç çalışmadığını tespit ettik. Otobüsü de evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir. Karakterli düzgün insan bunu yapmaz.”

#3
Foto - "İş yok iş" diyenler, bu haber size! Bu maaşa çalıştıracak şoför bulamıyor

Turizm sektöründeki hareketliliğin kendilerine de olumlu getirisi olduğunu söyleyen Arslan, “Kundu bölgesinde ciddi bir turist taşıyoruz. Yazın öğrencilerin boşluğunu turizmle kapatıyoruz. Biz araçlarımızda klimaların açılmasını isteriz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 derece oldu mu araçlarımız kendini koruma altına alıyor. Klima açık aslında ama açık olmadığı söyleniyor. Bu noktada biz her zaman şoförlerimize klimaları açmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz. Klimaları açmamış şoförlerimiz hakkında da ceza komisyonumuz gerekli cezaları uyguluyor” açıklamasında bulundu.

Engeller kalkıyor! Türkiye komşuyla resmen anlaştı
Gündem

Engeller kalkıyor! Türkiye komşuyla resmen anlaştı

Ortak ticaret hacminin artırılması için Türkiye ile komşu ülke Irak, anlaşmaya vardı. Anlaşmaya ilişkin Türkiye tarafını temsilen Ticaret Ba..
Adada savaş çanları çalıyor! Gerilim had safhada!
Dünya

Adada savaş çanları çalıyor! Gerilim had safhada!

Çin ve Tayvan arasındaki tansiyon her geçen gün giderek yükseliyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ..
Cemal Toktaş'tan rezalet! Sübhaneke duasını bakın nasıl okudu
Medya

Cemal Toktaş'tan rezalet! Sübhaneke duasını bakın nasıl okudu

Son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anla..
İstanbul'da 'helal olsun' dedirten alkol yasağı! Darısı diğer illerimize inşallah... Buralarda içmek yasaklandı
Gündem

İstanbul'da 'helal olsun' dedirten alkol yasağı! Darısı diğer illerimize inşallah... Buralarda içmek yasaklandı

İstanbul Valiliği, sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasaklandığını duyurdu.
PKK'ya 12 saat mühlet verdiler: Arap aşiretleriyle PKK arasında büyük çatışma!
Dünya

PKK'ya 12 saat mühlet verdiler: Arap aşiretleriyle PKK arasında büyük çatışma!

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor ilinde bir kısmı terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki ..
IKBY petrolü Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi
Dünya

IKBY petrolü Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23