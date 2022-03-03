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Türkiye
5
İş yerlerini su bastı

2022-03-03 10:13:13
İş yerlerini su bastı

Bingöl'de sağanağın ardından su basan bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Sağanağın ardından Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki mobilya satışı yapan bir iş yeri, 1 market ve 1 restoranın bodrum katlarını su bastı.

Sağanağın ardından Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki mobilya satışı yapan bir iş yeri, 1 market ve 1 restoranın bodrum katlarını su bastı.

#3
Foto - Market sahibi Murat Bayrak, iş yerinin bodrum katının su altında olduğunu belirterek,

Market sahibi Murat Bayrak, iş yerinin bodrum katının su altında olduğunu belirterek, "Daha önce de iş yerimiz su altına kalmıştı." dedi.

#4
Foto - Ramazan Bakır da bazı mobilya eşyalarının sular altında kaldığını, bazı cihazların da zarar gördüğünü kaydetti.

Ramazan Bakır da bazı mobilya eşyalarının sular altında kaldığını, bazı cihazların da zarar gördüğünü kaydetti.

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