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Aktüel
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İş yerindeki fritözden yangın çıktı

2024-06-17 09:38:50
İş yerindeki fritözden yangın çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde bulunan fritözde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

#1
Foto - İş yerindeki fritözden yangın çıktı

Gölcük ilçesi Amiral Sağlam Caddesi'nde bulunan iş yerinde saat 04.00 sıralarında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - İş yerindeki fritözden yangın çıktı

İş yerinden çıkan dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İş yerindeki fritözden yangın çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olay sebebiyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

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