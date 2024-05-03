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Spor
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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

2024-05-03 12:14:37
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligde son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'te tutmayı başardı. Bu haftanın maçında Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci için flaş bir gelişme ortaya çıktı. İrfan Can'a yapılan teklif, yönetim tarafından hiç düşünülmeden geri çevrildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Ligde son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, kalan son 4 haftayı da galibiyetle geçerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

#2
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Son 4 hafta içerisinde bir de Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, tüm konsantrasyonunu bu maçlara verdi.

#3
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Bu sırada gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürüten Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#4
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

İsmail Kartal yönetiminde sezonun yıldızlarından birisi olan İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın birçok takımının radarında yer alıyor.

#5
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis beklentisi olduğu milli futbolcu için gelen son teklif komik bulundu.

#6
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Öte yandan La Liga kulübü Sevilla'nın, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.

#7
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Takvim'de yer alan habere göre İspanyollar, sarı-lacivertli kulübe 8 milyon euro bonservis ücreti önerdi.

#8
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Kahveci için gelen teklifi çok az bulduğu bildirildi.

#9
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

Sarı-lacivertli yetkililerin pazarlık bile yapmadan görüşmeyi sonlandırdığı gelen bilgiler arasında.

#10
Foto - İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!

A Millî Takım'ın yıldızı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 18 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci, 18 golünün yanına 12 de asist ekleyerek toplam 30 gole direkt katkı sağladı.

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