2024-05-03 12:14:37 İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile… Yok artık!
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligde son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'te tutmayı başardı. Bu haftanın maçında Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci için flaş bir gelişme ortaya çıktı. İrfan Can'a yapılan teklif, yönetim tarafından hiç düşünülmeden geri çevrildi. İşte son dakika haberinin detayları…