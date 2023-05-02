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Yaşam
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İrem Bağları'na bahar geldi

2023-05-02 16:40:29
İrem Bağları'na bahar geldi

Iğdır'daki İrem Bağları'nda baharın güzelliği yaşanmaya başladı.

#1
Foto - İrem Bağları'na bahar geldi

Iğdır’ın Melekli beldesi sınırları içinde yer alan İrem Bağları, ilkbahar ayında yeşilliği ile göz kamaştırıyor.

#2
Foto - İrem Bağları'na bahar geldi

Barındırdığı iklim ve coğrafyası ile "Doğu'nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da bahar ayında yağan yağışlar ile birlikte doğanın canlanışı da görenleri kendine hayran bırakıyor. Şehir genelinde her yer yeşile bürünürken, Melekli beldesi sınırları içinde yer alan İrem Bağları da yemyeşil oldu.

#3
Foto - İrem Bağları'na bahar geldi

Birçok meyve ağacının bulunduğu ve sebze türünün yetirildiği bağlarda açan çiçekler ve arı vızıltıları da insanlara huzur veriyor.

#4
Foto - İrem Bağları'na bahar geldi

Havadan da görüntülenen bağlarda ortaya çıkan yeşilliğin güzelliği adeta göz kamaştırıyor.

#5
Foto - İrem Bağları'na bahar geldi

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