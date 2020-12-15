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İran'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! ABD'ye sert tepki

2020-12-15 09:20:35
İran'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! ABD'ye sert tepki

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

#1
Foto - ABD Başkanı Donald Trump skandal kararı onayladı. ABD Kongresi, geçen günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmiş, Başkan Donald Trump ise tasarıyı veto edeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump skandal kararı onayladı. ABD Kongresi, geçen günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmiş, Başkan Donald Trump ise tasarıyı veto edeceğini duyurmuştu.

#2
Foto - Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

#3
Foto - CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı. Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı. Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

#4
Foto - POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,

POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye'yi S-400 problemini derhal çözmek için ABD ile koordinasyon halinde çalışmaya çağırıyorum. Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağı. Türkiye'nin S-400 pozisyonunun teşkil ettiği engeli ortadan kaldırarak, on yıllardır süren üretken savunma sanayi iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Pompeo ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemlerini satın aldı ve test etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, ABD'nin CAATSA'yı tamamen uygulayacağını kanıtlıyor. Rus savunma sektörüyle alışverişler tolere edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulamasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında

Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulamasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında "Kararı kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

#6
Foto - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından Türk ve İran bayraklarının olduğu bir fotoğraf paylaşarak, ABD'nin S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına tepki gösterdi. Zarif,

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından Türk ve İran bayraklarının olduğu bir fotoğraf paylaşarak, ABD'nin S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına tepki gösterdi. Zarif, "ABD'nin yaptırımlara olan bağımlılığı ve uluslararası hukuka saygısızlığı tekrar ortaya çıktı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik son yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz. Türk halkının ve Türk hükümetinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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