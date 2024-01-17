  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
8
İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

2024-01-17 00:01:11
İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki militan grubu Ceyş el Adl'ın iki üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

#1
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki ABD hedeflerine füzelerle saldırmasından bir gün sonra bugün de Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssünü hedef aldı.

#2
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

İran devlet medyası ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi." açıklamasını yaparken söz konusu militan grup daha önce de Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

#3
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

İran'daki Sünni Beluçların haklarını koruduğunu iddia eden ve militan bir örgüt olan Ceyş el Adl, ağırlıklı olarak Sünni Beluçların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Belucistan eyaleti ve İran'ın Sistan ve Beluçistan ili sınırında faaliyet gösteriyor.

#4
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

2012 yılında, Suriye İç Savaşı'nda İran'ın Esed'e verdiği desteğe karşı çıkmasıyla tanınan Selahaddin Faruki tarafından kurulan örgüt, İran'daki Sünni Beluçların haklarını savunduğunu söyleyerek İran hükümetine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

#5
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

#6
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

#7
Foto - İran'dan Pakistan'a İHA ve füze saldırısı

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği kaydedilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" bilgisi verilmişti.

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira
Siyaset

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Pençe-Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından artırılan terör operasyonları, DEM Parti'yi rahatsız etti. Operasyonlarda sivi..
Mağazada hırsızlık yapan milletvekili istifa etti! Görüntüleri ortaya çıktı
Dünya

Mağazada hırsızlık yapan milletvekili istifa etti! Görüntüleri ortaya çıktı

Yeni Zelanda’da hırsızlıkla suçlanan milletvekili Golriz Ghahraman istifa etti. Görüntüleri ortaya çıkan Milletvekili, “İnsanları hayal kırı..
Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı!
Siyaset

Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı! "Kocamı sana emanet ettim" dediğin adamı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden istifa ettikten sonra eleştirilerini devam ettiren İYİ Parti'nin İstanbul'daki ağır topları ..
Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları..
Ahmet Hakan’dan Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener bombası

Ahmet Hakan’dan Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener bombası
Zamanı ve zemini oluştuğunda Kızıl Elma’yı hatırlatacağım... Bu hadsizliğin cevabı verilmeli... Türkiye’ye savaş ilanı

Zamanı ve zemini oluştuğunda Kızıl Elma’yı hatırlatacağım... Bu hadsizliğin cevabı verilmeli... Türkiye’ye savaş ilanı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23