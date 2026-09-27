İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

201 bin 290 yapının hasar gördüğü değerlendirilirken bunların 134 bin 422’sinin yıkıldığı tespit edildi. Hasarlı konut sayısının ise yaklaşık 329 bine ulaştığı bildirildi. İsrail'in sansürü yıkımı gizleyemedi İsrail yönetiminin görüntüleri yeniden bulanıklaştırması, Gazze'deki tahribatın uydu görüntüleriyle belgelenmiş olduğu gerçeğini değiştirmedi. İsrail hükümetinin kendi platformunda kısa süreliğine sansürsüz kalan kareler; Beyt Hanun'dan Şucaiyye'ye, Cibaliye'den Karni bölgesine kadar Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu ve İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu askeri alanları aynı görüntülerde ortaya koydu. İsrail'in resmi haritasında ortaya çıkan görüntüler böylece Gazze'deki ağır tahribatın en çarpıcı görsel kayıtlarından biri haline geldi.