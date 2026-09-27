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İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

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İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

İsrail hükümetinin resmi haritalama servisi GovMap’te sansürsüz olarak yayımlanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, Gazze’nin kuzeyindeki devasa yıkımı ve İsrail ordusuna ait askeri noktaları gözler önüne serdi. Normalde bulanıklaştırılan bölgelerin açık şekilde görüntülenmesi sosyal medyadaki açık kaynak araştırmacılarının dikkatini çekince İsrail yönetimi yeniden sansür uyguladı. İsrail basınına göre görüntülerde en az 11 askeri nokta seçilebiliyor.

#1
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

İsrail’in Gazze’de geride bıraktığı ağır yıkım bu kez kendi devlet kurumunun yayımladığı görüntülere yansıdı. İsrail hükümetine ait resmi haritalama platformu GovMap, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin 2025 yılına ait yüksek çözünürlüklü görüntülerini sansürsüz biçimde erişime açtı. İsrail’in normal şartlarda Gazze Şeridi’ni, kendi topraklarındaki askeri üsleri ve işgal altındaki Batı Şeria’daki hassas noktaları harita görüntülerinde bulanıklaştırdığı biliniyor. Bu nedenle Gazze'nin kuzeyinin yüksek çözünürlükte görüntülenebilmesi dikkat çekti.

#2
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

Görüntüler fark edilince yeniden sansür Sansürsüz görüntüleri ilk fark edenler arasında Gazze’de coğrafi konum tespitleri yapan açık kaynak istihbarat hesapları yer aldı. Görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra GovMap, kuzey Gazze’deki söz konusu alanlara yeniden bulanıklaştırma uyguladı. GovMap tarafından İsrail basınına yapılan açıklamada görüntülerin ilgili kurallar ve onaylar doğrultusunda yayımlandığı belirtilirken, konunun yetkili makamlarla inceleneceği bildirildi. Ardından görüntülerin yeniden sansürlenmesi dikkat çekti.

#3
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

En az 11 İsrail askeri noktası görüntülendi 2025 yılına ait görüntüler, İsrail ordusunun bugünkü konuşlanmasını göstermese de Gazze’nin kuzeyindeki askeri tampon bölgede en az 11 İsrail ordusu sahasını ortaya çıkardı. Ancak görüntülerde dikkat çeken yalnızca askeri noktalar değildi. Çevredeki Filistin yerleşimlerinin uğradığı ağır tahribat, İsrail askeri noktalarıyla aynı karelerde görüldü.

#4
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

Beyt Hanun'da mahalleler moloza döndü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun görüntülerinde çok sayıda yapı ve yerleşim alanının harabeye dönüştüğü görülüyor. Bölgenin geniş kesimlerinde yapıların yerini moloz alanlarının aldığı dikkat çekerken, İsrail ordusunun askeri varlığı da yüksek çözünürlüklü görüntülere yansıdı. Benzer tablo Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde de görülüyor. Yolların, binaların ve diğer altyapının ağır şekilde tahrip edildiği bölgenin görüntüsü, Gazze’de yaşanan yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

#5
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

Karni'de askeri üs görüntüsü Görüntülerde Zeitun mahallesinin güneydoğusunda bulunan eski Karni Sınır Kapısı çevresindeki askeri konuşlanma da yer aldı. Doğu Cibaliye ve kuzey Gazze’nin farklı noktalarında toprak bariyerlerle çevrilmiş askeri alanlar ve araç konuşlanmaları görüntülendi. Sansürsüz görüntülerin kopyaları bazı açık kaynak araştırmacıları tarafından kaydedilerek Soar Atlas platformuna da aktarıldı. BM verileri yıkımın boyutunu ortaya koydu İsrail'in kendi harita servisinde ortaya çıkan manzara, Birleşmiş Milletler'in uydu analizleriyle de örtüşüyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin aktardığı UNOSAT verilerine göre 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze’deki yapıların yaklaşık yüzde 82’si hasar gördü.

#6
Foto - İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler

201 bin 290 yapının hasar gördüğü değerlendirilirken bunların 134 bin 422’sinin yıkıldığı tespit edildi. Hasarlı konut sayısının ise yaklaşık 329 bine ulaştığı bildirildi. İsrail'in sansürü yıkımı gizleyemedi İsrail yönetiminin görüntüleri yeniden bulanıklaştırması, Gazze'deki tahribatın uydu görüntüleriyle belgelenmiş olduğu gerçeğini değiştirmedi. İsrail hükümetinin kendi platformunda kısa süreliğine sansürsüz kalan kareler; Beyt Hanun'dan Şucaiyye'ye, Cibaliye'den Karni bölgesine kadar Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu ve İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu askeri alanları aynı görüntülerde ortaya koydu. İsrail'in resmi haritasında ortaya çıkan görüntüler böylece Gazze'deki ağır tahribatın en çarpıcı görsel kayıtlarından biri haline geldi.

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