İsrail Gazze’deki yıkımı kendi eliyle yayınladı! Görüntüler ortaya çıkınca apar topar sansürlediler
İsrail hükümetinin resmi haritalama servisi GovMap’te sansürsüz olarak yayımlanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, Gazze’nin kuzeyindeki devasa yıkımı ve İsrail ordusuna ait askeri noktaları gözler önüne serdi. Normalde bulanıklaştırılan bölgelerin açık şekilde görüntülenmesi sosyal medyadaki açık kaynak araştırmacılarının dikkatini çekince İsrail yönetimi yeniden sansür uyguladı. İsrail basınına göre görüntülerde en az 11 askeri nokta seçilebiliyor.