İran’dan Hürmüz’de tanker yangını açıklaması
İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığını duyurdu. Tankerin kimliği ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldığını duyurdu. Tankerin kimliği ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, tankerin navigasyon sistemlerini kapatarak geçişe izin verilmeyen bir bölgede seyrettiğini öne sürdü.
Açıklamaya göre olayın ardından bölgedeki iki tanker rotasını değiştirip Basra Körfezi’ne döndü.
Açıklamada, aynı saatlerde 2 tankerin de olayın ardından rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiği vurgulanan açıklamada, uyarılara uyulmaması halinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı bildirildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı ifade edildi.
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