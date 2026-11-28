Sahadan gelen geri beslemelerle en hızlı şekilde, herkesten hızlı olacak şekilde dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ile çok yakın bağ içinde bir gün içinde belki 20 farklı test yapıyoruz 20 farklı hava aracıyla. Bunlar Baykar'a ait hava araçları. Devletin uçurduğu hava araçları başka. Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi bir günde yapıyoruz Baykar'da. Her gün yeni bir mühimmat, yeni bir elektronik harp sistemi, yeni bir yazılım, yeni bir özellik deneyebiliyoruz. Dünyanın gittiği yöne bakacak olursak tüm dost ve kardeş coğrafyalarımız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız ve güvenlik ihtiyaçlarımız bunu zorunlu kılıyor. Bizlerin çok hızlı dönüşüm yapmasını, hatta çok yüksek ölçekte üretim yapmasını, maliyet faktörlerini de olabildiğince aşağı çekerek, bulabileceğimiz tüm ölçekleme yollarını bularak, en hızlı şekilde ülkemizin ve tüm dost kardeş ülkelerin ihtiyacınızı tamamlamamızı gerektiriyor."