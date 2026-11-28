TEKNOFEST'te de Milli Teknoloji Hamlesi'nde de yolda yürüdüğümüz milyonlarca genç kardeşime hep şunu söyledim: Ne yaptığınızdan daha önemlisi nasıl yaptığınız, ondan da daha önemlisi neden yaptığınız? Yaptığınız işleri hangi düsturla, hangi ahlakla yaptığınız. Dosdoğru bir ahlaka dayanmasının önemli olduğunu söyledik. Ne yaptığınızı anlamlı kılan şey bunları hangi maksatla, hangi niyetlerle yaptığınız. Bir de bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanmalarını tavsiye ettik. Yapay zeka ile gelen dalga da bir anlamda bunu daha da önemli kılıyor. Bugün meydana gelen değişimlere değil de yarın meydana gelecek değişimlere odaklanmaları gerektiğini tavsiye ediyorum."