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Teknoloji-Bilişim
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İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

2024-05-23 01:04:06
İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran lideri Reisi'nin enkazını bulan Akıncı İHA ve TB3 ile ilgili çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu.

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Foto - İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Yerli milli teknoloji olan Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayrak TB3'ün kol uçuşunu paylaştı.

#2
Foto - İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi.

#3
Foto - İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

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Foto - İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

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Foto - İran'dan dönen Akıncı İHA'dan bir ses getirecek hamle daha! Selçuk Bayraktar duyurdu

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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