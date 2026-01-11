  • İSTANBUL
İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar

PKK’nın İran kolu PJAK, ülkedeki rejim karşıtı protestolara destek verdiğini açıkladı.

#1
Foto - İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, protestoculara doğrudan çağrı yapıldı. Açıklamada, İran güvenlik güçlerine saldırı çağrısı yer aldı.

#2
Foto - İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar

Bu açıklama, bölgedeki güvenlik risklerini artırdı.

#3
Foto - İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar

İran yönetimi, PJAK’ı terör tehdidi olarak tanımlıyor. Güvenlik kaynakları, örgütün protestoları silahlı çatışmaya çevirmeye çalıştığını belirtiyor.

#4
Foto - İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar

PJAK’ın çağrısı, sivil protestoların seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor. Bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiği ifade ediliyor.

