İran’daki olaylarda PKK parmağı! Açık açık çağrı yaptılar
PKK’nın İran kolu PJAK, ülkedeki rejim karşıtı protestolara destek verdiğini açıkladı.
Örgüt tarafından yapılan açıklamada, protestoculara doğrudan çağrı yapıldı. Açıklamada, İran güvenlik güçlerine saldırı çağrısı yer aldı.
Bu açıklama, bölgedeki güvenlik risklerini artırdı.
İran yönetimi, PJAK’ı terör tehdidi olarak tanımlıyor. Güvenlik kaynakları, örgütün protestoları silahlı çatışmaya çevirmeye çalıştığını belirtiyor.
PJAK’ın çağrısı, sivil protestoların seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor. Bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiği ifade ediliyor.
