İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi
Ömer Gülhan

İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

İran'da Batı destekli sokak gösterileri devam ederken Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde iki kritik görüşme gerçekleştirdi.

1
#1
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

İran'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#2
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

Diplomatik kaynaklardan elde edilen son dakika bilgisine göre Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla İran'daki son durumu ele aldı.

#3
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

#4
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

#5
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

#6
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

#7
Foto - İran'da sıcak saatler! Hakan Fidan'dan flaş hamle geldi

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

