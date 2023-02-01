2023-02-01 15:25:58 İran'da devrim kutlamaları
İran'da Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrimin 44. yıl dönümü kutlamaları başladı.
Baykar kurucusu Özdemir Bayraktar'la ilgili olay detay! Eski tuğgeneral 'Bana para gönderdi' diyerek açıkladı
İran'da Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrimin 44. yıl dönümü kutlamaları başladı.
Humeyni'nin başkent Tahran'ın güneyindeki türbesinde gerçekleşen kutlamalara yüzlerce vatandaşın yanı sıra, din adamları, askeri ve siyasi yetkililer katıldı.
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23