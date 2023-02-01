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Dünya
21
İran'da devrim kutlamaları

2023-02-01 15:25:58
İran'da devrim kutlamaları

İran'da Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrimin 44. yıl dönümü kutlamaları başladı.

#1
Foto - İran'da devrim kutlamaları

Humeyni'nin başkent Tahran'ın güneyindeki türbesinde gerçekleşen kutlamalara yüzlerce vatandaşın yanı sıra, din adamları, askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

#2
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#3
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#4
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#5
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#6
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#7
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#8
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#9
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#10
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#11
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#12
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#13
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#14
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#15
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#16
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#17
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#18
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#19
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

#20
Foto - İran'da devrim kutlamaları

İşte İran Devrimi'nin 44 yıl kutlamalarından görüntüler...

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