İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran’da büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında ABD ile yürütülen müzakerelere de değindi. Umman’da komşu ülkelerin desteğiyle başlatılan yeni nükleer görüşmelerin adil ve dengeli bir çözüme ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Pezeşkiyan, İran’ın karşı tarafın taahhütlerine bağlı kalması ve aşırı taleplerden kaçınması halinde olumlu bir sonuç beklentisi içinde olduğunu ifade etti.