  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolu’da suç odaklarına şafak darbesi: Bir haftalık bilanço açıklandı! İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması isteniyordu! Halkın kararı olay oldu Herkes şaşkın: Ülkesine transferi isteniyordu Galatasaray yönetimi kararını verdi! Lucas Torreira... Kolesterolü düşüren 10 besin! Damarlar bayram edecek, kalbi zırh gibi koruyor: Müthiş şifa kaynakları... Nehir yatağından altın akıyor! Eline kova alan bölgeye koşmaya başladı Sinaptik bağlantılarını... Alzheimer’da hafıza kaybını yavaşlatacak yeni bir yöntem bulundu Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye vefa eli: Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdülaziz Türbesi restore edildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

İran'da sular durulmuyor. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın canlı yayınını ani bir kararla kesti.

1
#1
Foto - İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Devlet Televizyonu arasında gerilim yaşandığı bildirildi. İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan’ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programının yayını devlet televizyonu tarafından kesildi.

#2
Foto - İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

Olayın canlı yayın sırasında İran Devlet Televizyonu muhabirinin, Pezeşkiyan’a “Canlı yayındayız, zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz” şeklindeki uyarısının ardından yaşandığı belirtildi.

#3
Foto - İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bu ifadeye, “Yayınlamayın, önemli değil. Biz kendi işimizi yaparız” sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı. Bu açıklamanın ardından devlet televizyonunun açılış programının yayınını sonlandırdığı kaydedildi.

#4
Foto - İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran’da büyükelçilere hitap ettiği konuşmasında ABD ile yürütülen müzakerelere de değindi. Umman’da komşu ülkelerin desteğiyle başlatılan yeni nükleer görüşmelerin adil ve dengeli bir çözüme ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Pezeşkiyan, İran’ın karşı tarafın taahhütlerine bağlı kalması ve aşırı taleplerden kaçınması halinde olumlu bir sonuç beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

#5
Foto - İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi

Pezeşkiyan ayrıca, İran halkının farklı görüş ve eğilimlere rağmen bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunması konusunda birlik ve kararlılık içinde hareket ettiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avuka..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor

Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başl..
Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı
Aktüel

Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı

Ankara Keçiören'de bir kişi; annesini, küçük kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki cani adam, cinaye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23