  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'ye geliyor mu? Trabzonspor'a Fildişili sol bek! Daha önce de gündeme gelmişti

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Dünyanın en eğlenceli ülkeleri belli oldu

İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Olması mümkün mü? Fenerbahçe ve Galatasaray'dan TFF çıkarması

Aile bakanından doğum izni müjdesi: Hem anneler hem babalar için düzenleme

Bir dünya yıldızı daha Tüpraş'a... Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı...

Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Kendi tarafını seçti: Frattesi'ye kalsa çoktan Galatasaray'a gelmişti

Ekrem’in tebrik ettiği kukla Machado Trump’a seslendi! ‘Ben de koltuk istiyorum’

Kullananların bir bir yuvası yıkılıyordu: İflas ettiler

Trump’ın uykularını kaçıran isme karşı apar topar harekete geçiliyor! Sürgüne yollamak için düğmeye bastılar
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

İngiliz milletvekili Tom Tugendhat, 10 gündür devam eden protestolarla yangın yerine dönen İran'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

1
#1
Foto - İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

İran'daki protestolar devam ederken İngiliz milletvekili Tom Tugendhat'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran'a indiğine ve büyük miktarda altının İran'dan ayrıldığına dair haberler olduğunu belirterek, bunun İran yönetiminin olası bir düşüşten sonraki hayata hazırlandığı anlamına gelip gelmediğini sordu.

#2
Foto - İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Tugendhat parlamentoya yaptığı konuşmada, "Ayrıca Rus kargo uçaklarının Tahran'a gelip indiğini, muhtemelen silah ve mühimmat taşıdığını görüyoruz ve İran'dan büyük miktarda altın çıktığına dair haberler duyuyoruz" dedi. Hükümetin, "rejimin kendisinin de düşüşten sonraki hayata hazırlandığını" öne süren haberler hakkında milletvekillerini bilgilendirip bilgilendiremeyeceğini sordu.

#3
Foto - İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

İngiltere Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer, haberlere ilişkin ayrıntılı bir bilgi veremeyeceğini belirterek, İngiltere'nin toplanma özgürlüğü ve protesto hakkının "İran halkının vazgeçilmez hakları" olduğuna ve İran hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

#4
Foto - İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

etrafımızda bir İran eksikti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi
Gündem

İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

Gazze’de fiili soykırıma ve en temel ihtiyaçların bile bölgeye girmesine engel olmak için ambargoya devam eden terörist İsrail, İslam dünyas..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23