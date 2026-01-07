İran’da bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İngiliz milletvekili Tom Tugendhat, 10 gündür devam eden protestolarla yangın yerine dönen İran'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.
İran'daki protestolar devam ederken İngiliz milletvekili Tom Tugendhat'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran'a indiğine ve büyük miktarda altının İran'dan ayrıldığına dair haberler olduğunu belirterek, bunun İran yönetiminin olası bir düşüşten sonraki hayata hazırlandığı anlamına gelip gelmediğini sordu.
Tugendhat parlamentoya yaptığı konuşmada, "Ayrıca Rus kargo uçaklarının Tahran'a gelip indiğini, muhtemelen silah ve mühimmat taşıdığını görüyoruz ve İran'dan büyük miktarda altın çıktığına dair haberler duyuyoruz" dedi. Hükümetin, "rejimin kendisinin de düşüşten sonraki hayata hazırlandığını" öne süren haberler hakkında milletvekillerini bilgilendirip bilgilendiremeyeceğini sordu.
İngiltere Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer, haberlere ilişkin ayrıntılı bir bilgi veremeyeceğini belirterek, İngiltere'nin toplanma özgürlüğü ve protesto hakkının "İran halkının vazgeçilmez hakları" olduğuna ve İran hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını söyledi.
