SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın
Haber Merkezi

İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

İran'dan Türkiye'ye geldiği söylenen füzelerle ilgili olarak Tahran yönetimine dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'a 'Türkiye'ye zıtlaşmayın' denildi.

1
#1
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta Nahçıvan'a İran tarafından 4 İHA'nın giriş yaptığını ve patlamalar yaşandığını hatırlattı.

#2
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

İHA'lardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na, diğerinin ise havalimanı yakınındaki okulun alanına düştüğünü anımsatan Kurban, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda 4 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

#3
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

"Saldırı sırasında yaralanan Azerbaycan vatandaşlarına acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının ardından Azerbaycan'ın kararlı tepkisine cevap olarak İranlı yetkililer saldırının kendileri tarafından yapılmadığı açıklamasını yapmıştır fakat İran tarafından henüz geçerli delil ortaya konulamamıştır.

#4
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

İran'ın Azerbaycan'dan özür dilemesi, bu saldırıyı yapanları cezalandırması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasının garanti edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda İran'ın iyi komşuluk siyasetini ve bölge barışını istemediği anlaşılacaktır."

#5
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

İran yönetiminin ülkede yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türkü'nü görmezden gelmemesi gerektiğini savunan Kurban, süreci yakından takip ettiklerini ve soydaşlarının yanında olduklarını aktardı.

#6
Foto - İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

Kurban, Hatay'a düşen mühimmat parçasına ilişkin de "Bu durumu da kınıyoruz ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak İran devletinden beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir." ifadelerini kullandı.

