İran'a hiç beklemediği yerden uyarı: Türkiye ile zıtlaşmayın

Kurban, Hatay'a düşen mühimmat parçasına ilişkin de "Bu durumu da kınıyoruz ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak İran devletinden beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir." ifadelerini kullandı.