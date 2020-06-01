  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
İran, Venezuella kararını dünyaya ilan etti

2020-06-01 16:16:59
İran, Venezuella kararını dünyaya ilan etti

İran, Venezüella’nın talep etmesi durumunda bu ülkeye yeni petrol sevkiyatı yapmaya devam edeceğini duyurdu.

#1
Foto - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezüella’ya gönderilen beş petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezüella’ya gönderilen beş petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Musevi, İran ve Venezüella’nın yaptırıma tabi olmadığını belirterek,

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Musevi, İran ve Venezüella’nın yaptırıma tabi olmadığını belirterek, "İran'a göre yapılan meşru bir ticarettir. İran ile Venezüella'nın özgürce ticaret yapma hakları vardır. İran, uzaklarda bile haklarını koruyacağını gösterdi. Bu durum güçlü bir şekilde devam edecektir. Venezüella hükümeti yeni sevkiyat talebinde bulunursa göndeririz” dedi.

#3
Foto - BEŞİNCİ TANKER ÜLKEDE İran devlet televizyonu, ‘Fortune’, ‘Forest’, ‘Petunia’, ‘Faxon’ ve ‘Clavel’ isimli, toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezüella'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

BEŞİNCİ TANKER ÜLKEDE İran devlet televizyonu, ‘Fortune’, ‘Forest’, ‘Petunia’, ‘Faxon’ ve ‘Clavel’ isimli, toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezüella'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

#4
Foto - Venezüella Donanmasının Twitter hesabından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankerin ülkenin kara sularına sorunsuz bir şekilde girdiği bilgisi paylaşılmıştı. Clavel adlı son tanker de pazar günü Venezüella sularına giriş yaptı. Böylece 1.5 milyondan fazla varilin sevkiyatı tamamlandı.

Venezüella Donanmasının Twitter hesabından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankerin ülkenin kara sularına sorunsuz bir şekilde girdiği bilgisi paylaşılmıştı. Clavel adlı son tanker de pazar günü Venezüella sularına giriş yaptı. Böylece 1.5 milyondan fazla varilin sevkiyatı tamamlandı.

#5
Foto - Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

#6
Foto - ABD

ABD "SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR" Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker ülkeye gönderilmişti.

#7
Foto - Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını söylemişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını söylemişti.

#8
Foto - Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerleri koruyacağını duyurmuştu.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerleri koruyacağını duyurmuştu.

#9
Foto - ABD, nisan ayında Venezüella'nın çevresindeki askeri varlığını ‘uyuşturucuyla mücadele’ gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

ABD, nisan ayında Venezüella'nın çevresindeki askeri varlığını ‘uyuşturucuyla mücadele’ gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan olay sözler! ‘Adnan Menderes, aslında Demokrasi şehidi değildi çünkü…’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan olay sözler! ‘Adnan Menderes, aslında Demokrasi şehidi değildi çünkü…’

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Mayıs 2020 tarihindeki yayınında, ‘Adnan Menderes, aslında Demokrasi şehidi değildi! ..
Abdulkadir Selvi ve Doğu Perinçek arasında canlı yayında '27 Mayıs' kavgası
Siyaset

Abdulkadir Selvi ve Doğu Perinçek arasında canlı yayında '27 Mayıs' kavgası

27 Mayıs darbesinin konuşulduğu Ahmet Hakan'ın sunduğu programda gazeteci Abulkadir Selvi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek birbi..
YouTube’dan şovmen Muharrem İnce’ye beklemediği darbe!
Gündem

YouTube’dan şovmen Muharrem İnce’ye beklemediği darbe!

Konuk olarak katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine şov yap..
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan yeni parti açıklaması
Mahalleli sokağa indi! Polisi şehit eden zanlının evini bastılar
Yerel

Mahalleli sokağa indi! Polisi şehit eden zanlının evini bastılar

Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına, 2 sivilin de hayatını kaybetmesine neden olan şahsın evi mahalleli tarafından basıldı. Mahalle ..
Yusuf Kaplan’dan çarpıcı ifadeler! ‘Yakarak, kurşuna dizerek, kılıçtan geçirerek yok ettiler’
Gündem

Yusuf Kaplan’dan çarpıcı ifadeler! ‘Yakarak, kurşuna dizerek, kılıçtan geçirerek yok ettiler’

Yazar Yusuf Kaplan, ‘Amerika yıkılsın, dünya rahat nefes alsın!’ başlıklı yazısında Batılıların yaptığı insanlık dışı olayları örnek göstere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı