İran Türkiye'ye petrol taşıyan gemiye el koymuştu! Skandal! Olayda o Türk şirketinin parmağı olduğu ortaya çıktı

Bu olay üzerine İran Mahkemesi, zararın tazmin edilebilmesi için misilleme kararı verdi. İran Devrim Muhafızları Donanması da Maskat açıklarında ABD ile ilişkili iki tankere el koydu. Bunlardan biri, ABD'li enerji devi Chevron'a petrol taşıyan “Advantage Sweet” adlı tanker; diğeri Yunan sahipli “Niovi” gemisiydi. Ancak iki geminin toplam yükü, İran'ın zararını karşılamıyordu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Temmuz 2023'te bir açıklama yaparak, “Suez Rajan” gemisini boşaltanlara karşı daha fazla eylem yapacaklarını duyurdu. Burada hedef yalnız ABD değil, aynı zamanda gemiyi Houston'a götüren Yunan şirketti. Amiral Tengsiri, “Artık vur kaç dönemi sona ermiştir. ABD'yi sorumlu tuttuğumuz gibi gemideki petrolümüzü boşaltmak isteyen herhangi bir şirketi de sorumlu tutacağımızı vurguluyoruz.” demişti. Bu andan itibaren hem Suez Rajan gemisi, hem Empire Navigation firması, hem de bu petrolü satın alacak tüm firmalar denizlerin lanetlisiydi.