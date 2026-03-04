  • İSTANBUL
İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye komşuda güçlü bir yönetimin göreve gelmesinin ardından kritik noktadaki askerlerini geri çekme kararı aldı.

1
#1
Foto - İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ilişkin son durumu paylaştı. Şıldak, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen "Milli Danışmanlık" görevinin 7 yıllık sürecin sonunda tamamlandığını bildirdi.

#2
Foto - İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

Şıldak, açıklamasında şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekat Bölgesi, biliyorsunuz Suriye´deki son gelişmeler, ülkemizin de yakından takip ettiği süreç doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği olarak 'Milli Danışmanlık' görevini yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekat Bölgesinden 7 yıllık periyodun sonunda Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığı´nın talimatları çerçevesinde, o bölgeden çekildik.

#3
Foto - İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

En son Cuma günü itibariyle buradaki bütün birimlerimiz çekilmiş oldu. Sadece insani yardım ve sağlık hizmetlerini kısmen devam ettiriyoruz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum"

#4
Foto - İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

Mete Yarar geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki Türk varlığının azalmasıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulunmuştu. Yarar yaptığı açıklamada, "Suriye sahası bugün vazgeçilen bir saha değil. Sahadan birilerinin çıkmış olması oradan vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. ABD mesela Irak'tan çekildiğini açıklasa da hala orası karışık. Nuh Yılmaz mesela Suriye'ye boşuna atanmadı. İstihbarattan gelen bir isim oraya atanmasının bir amacı ve anlamı var.

#5
Foto - İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

Türkiye şu an Suriye'de muhattap alacağı bir yönetimle karşı karşıya. Bu bizim için büyük bir avantaj. 911 kilometrenin emniyete alınması Türkiye için bir anlamı olmayacak mı tabi ki olacak. Türkiye kafasını kaldırıyor şu an. En elit birliklerini dışarı çıkarıyor. Bunları Libya, Nijer, Sudan, Somali, Nijerya'da kullanacak. Bunun sonuçlarını direkt olarak alacağız. Bizim tüm elit birliklerimiz komando ve asimetrik savaş yapan askerlerimiz Suriye'den çekilince inanılmaz şeyler olacak. Bunlar oralara gönderilecekler. Şu an Türkiye elindeki birliklerin yüzde 30'unu Suriye'den çekme fırsatı yakaladı, bu oyun değiştirir" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Henüz neyin ne olacağı belli değilken çok erken bir uygulama şehit haberi gelmesin diye yapmışlardır ama pişman olunmaz inşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
