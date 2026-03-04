İran savaşı sürerken flaş gelişme: Türkiye oradaki askerlerini geri çekti

Türkiye şu an Suriye'de muhattap alacağı bir yönetimle karşı karşıya. Bu bizim için büyük bir avantaj. 911 kilometrenin emniyete alınması Türkiye için bir anlamı olmayacak mı tabi ki olacak. Türkiye kafasını kaldırıyor şu an. En elit birliklerini dışarı çıkarıyor. Bunları Libya, Nijer, Sudan, Somali, Nijerya'da kullanacak. Bunun sonuçlarını direkt olarak alacağız. Bizim tüm elit birliklerimiz komando ve asimetrik savaş yapan askerlerimiz Suriye'den çekilince inanılmaz şeyler olacak. Bunlar oralara gönderilecekler. Şu an Türkiye elindeki birliklerin yüzde 30'unu Suriye'den çekme fırsatı yakaladı, bu oyun değiştirir" demişti.