İran savaşı devam ederken, Türkiye komşu ülkeyle sessiz sedasız anlaştı: Yenisi açılıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı açılacağını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin İstanbul’daki iftar programına katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasına yeni bir gümrük kapısı açılacağını ve Türkiye'nin lojistik sektörünün 100 milyar doları aştığını duyurdu.
Bulgaristan Parlamentosu, Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısı açılması için anlaşma taslağını Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'de lojistik sektörünün pazar büyüklüğü 100 milyar doları aşmış durumda.
Geçen yıl Türkiye'nin lojistik ihracatı 42 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya lojistik ihracatında yüzde 2,8 pay ile 10'uncu sırada yer alıyor. Türkiye'nin lojistik performans endeksi, 2018'de 3,15 puanla 47. sıradayken, 2023'te 3,43 puanla 38. sıraya yükseldi.
Gümrük süreçlerinde e-tır sistemi, tek pencere uygulaması, elektronik belge değişim mekanizması ve NCTS Transit Sistemi gibi dijitalleşme uygulamaları ticareti hızlandırıyor. Burada konuşma yapan Bakan Bolat, Bulgaristan Parlamentosu’nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağını Türkiye’ye gönderdiğini duyurdu.
Bolat, "Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli bir yeni ticari taşımalarda önemli imkan sağlayacak. Yeni bir koridor yeni kanal açılmış olacak. Kapıkule veya bazen Hamzabeyli'de, İpsala'daki yığılmaları da böylece azaltmış olacağız. Bu önemli, olumlu gelişmeyi de sizinle bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23