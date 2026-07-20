Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Listede Birleşik Krallık 10 denizaltıyla 10’uncu sırada yer aldı. Fransa 9 denizaltıyla 11’inci, Yunanistan ise yine 9 denizaltıyla 12’nci sırada gösterildi. Türkiye’nin 14 denizaltılık filosu, özellikle Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz dengeleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Dünyanın en büyük denizaltı filoları sıralamasında ilk iki basamakta Rusya ve ABD yer aldı. Her iki ülkenin de 66 denizaltıya sahip olduğu belirtilirken, Çin 61 denizaltıyla üçüncü sırada gösterildi.