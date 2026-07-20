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Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

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Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Küresel askeri güç sıralamalarıyla bilinen Global Firepower’ın 2026 denizaltı filosu listesinde Türkiye dikkat çeken bir konuma yerleşti.

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Denizlerde caydırıcılığın en kritik unsurlarından biri olan denizaltılar, ülkelerin askeri kapasitesinde stratejik bir rol oynuyor.

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlar ve donanma modernizasyonuyla su altı gücünü yükseltti.

#3
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Listede Birleşik Krallık 10 denizaltıyla 10’uncu sırada yer aldı. Fransa 9 denizaltıyla 11’inci, Yunanistan ise yine 9 denizaltıyla 12’nci sırada gösterildi. Türkiye’nin 14 denizaltılık filosu, özellikle Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz dengeleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Dünyanın en büyük denizaltı filoları sıralamasında ilk iki basamakta Rusya ve ABD yer aldı. Her iki ülkenin de 66 denizaltıya sahip olduğu belirtilirken, Çin 61 denizaltıyla üçüncü sırada gösterildi.

#4
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Listenin üst sıralarında dikkat çeken ülkelerden biri de İran oldu. İran 25 denizaltıyla 4’üncü sırada yer alırken, Kuzey Kore 24 denizaltıyla 5’inci sıraya yerleşti. Japonya 23, Güney Kore ise 22 denizaltıyla Asya’daki güçlü denizaltı filoları arasında gösterildi. Türkiye’nin denizaltı filosundaki konumu, yalnızca sayı bakımından değil, bölgesel caydırıcılık açısından da önem taşıyor. Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz hattında artan jeopolitik rekabet dikkate alındığında, denizaltı gücü Türk donanmasının en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

Global Firepower’ın 2026 sıralaması, Türkiye’nin denizaltı filosuyla küresel ölçekte güçlü ülkeler arasında gösterildiğini ortaya koydu. Avrupa’nın önemli deniz güçlerini geride bırakan Türkiye, su altındaki caydırıcılığıyla Mavi Vatan stratejisinin askeri boyutunda dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER! HANGİ ÜLKENİN KAÇ DENİZALTI VAR?

#6
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

19. ALMANYA - 6

#7
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

18. BREZİLYA - 6

#8
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

17. AVUSTRALYA - 6

#9
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

16. CEZAYİR - 6

#10
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

15. PAKİSTAN - 8

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

14. İTALYA - 8

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

13. MISIR - 8

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

12. YUNANİSTAN - 9

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

11. FRANSA - 9

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

10. BİRLEŞİK KRALLIK - 10

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

9. TÜRKİYE - 14

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

8. HİNDİSTAN - 18

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Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

7. GÜNEY KORE - 22

#19
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

6. JAPONYA - 23

#20
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

5. KUZEY KORE - 24

#21
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

4. İRAN 25 3. ÇİN 61 2 - ABD - 66

#22
Foto - Gurur veren sıralama! Avrupa bizi kıskanıyor

1- RUSYA 66

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Yorumlar

SELAM

Ak parti döneminde 7 deniz altı . Ama chp makarnacı diyip DORAN utanıyorumki.
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