İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?

Söz konusu kitabın yankıları günümüzde de devam ediyor. İran’daki El-Mustafa (s.a.v) Üniversitesi öğretim üyesi Hüccetül-İslam Halid Gafuri, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Humeyi’nin tarihi kararını şu sözlerle değerlendirdi; “Elbette fetvanın yerine getirilmesi Müslümanların bizzat gidip Rüşdi'yi katletmesi anlamına gelmez. Müslümanlar en azından onun çirkin eylemini bazı faaliyetlerle kınayabilirler. Günümüzde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimize (asv) yapılan hakaretlerin sebebi fetvanın göz ardı edilmesidir. Salman Rüşdi yaptıklarından asla pişman olmadı ve tövbe bile etmedi, bu yüzden çıkarılan fetva hala geçerlidir." Gafuri, Müslümanların ve İslam toplumunun Salman Rüşdi'nin çirkin eylemine karşı güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Günümüzde internet ortamı Müslümanlara İmam Humeyni’nin tarihi kararı ve Salman Rüşdi'nin irtidad suçunu kamuya açıklama konusunda olağanüstü bir kapasite sağlamıştır." diye konuştu. KAYNAK: YENİAKİT.COM.TR