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İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?

2021-07-22 13:56:27
İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?

İslami değerlerle hiç bir alakası bulunmayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dünya İslami Uyanış Kurultayı"na konuşmacı olarak katıldı. Humeyni’nin yazarına ölüm fetvası verdiği ve İslam dünyasında infiale neden olan “Şeytan ayetleri” adlı kitabı, Aziz Nesin’e tercüme ettirip “2000’e doğru” dergisinde tefrika ettiren Perinçek’in böyle bir toplantıya davet edilmesi “İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor.” yorumlarına neden oldu.

#1
Foto - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve “Afganistan’da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na konuşmacı olarak katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve “Afganistan’da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na konuşmacı olarak katıldı.

#2
Foto - Dinden uzak bir siyasi anlayışın başını çeken Perinçek’in “İslami Uyanış” adı altında düzenlenen bir toplantıya davet edilmesi şaşkınlığa neden olurken geçmiş dönemlerde yaşananları da yeniden akıllara getirdi.

Dinden uzak bir siyasi anlayışın başını çeken Perinçek’in “İslami Uyanış” adı altında düzenlenen bir toplantıya davet edilmesi şaşkınlığa neden olurken geçmiş dönemlerde yaşananları da yeniden akıllara getirdi.

#3
Foto - İSLAM DÜŞMANI KİTABI TERCÜME ETTİRDİ- Doğu Perinçek, İslami değerlere küfür edilen ve Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” kitabını Aziz Nesin’e tercüme ettirdi

İSLAM DÜŞMANI KİTABI TERCÜME ETTİRDİ- Doğu Perinçek, İslami değerlere küfür edilen ve Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” kitabını Aziz Nesin’e tercüme ettirdi

#4
Foto - Söz konusu kitap “2000’e doğru” dergisinde tefrika ettirildi.

Söz konusu kitap “2000’e doğru” dergisinde tefrika ettirildi.

#5
Foto - HUMEYNİ ÖLÜM FETVASI VERMİŞTİ- Salman Rüşdi'nin yazdığı ve ilk baskısı 26 Eylül 1988'de Birleşik Krallık'ta yapılan Şeytan Ayetleri adlı kitap, o dönem birçok İslam ülkesinde yasaklanmış ve kitabın yazarı hakkında İran'nın dini lideri Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

HUMEYNİ ÖLÜM FETVASI VERMİŞTİ- Salman Rüşdi'nin yazdığı ve ilk baskısı 26 Eylül 1988'de Birleşik Krallık'ta yapılan Şeytan Ayetleri adlı kitap, o dönem birçok İslam ülkesinde yasaklanmış ve kitabın yazarı hakkında İran'nın dini lideri Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

#6
Foto - Kitap Türkiye’de de yasaklanırken, Aziz Nesin, o dönemde yazarlığını yaptığı Doğu Perinçek’in yayın organı Aydınlık gazetesinde konuyla ilgili bir yazı dizisi başlatmış ve 11 gün boyunca gazetede kitaptan pasajlar tefrika edilmişti.

Kitap Türkiye’de de yasaklanırken, Aziz Nesin, o dönemde yazarlığını yaptığı Doğu Perinçek’in yayın organı Aydınlık gazetesinde konuyla ilgili bir yazı dizisi başlatmış ve 11 gün boyunca gazetede kitaptan pasajlar tefrika edilmişti.

#7
Foto - Kitabın tamamının yayınlanması da Aziz Nesin’in sinsi planı arasındaydı.

Kitabın tamamının yayınlanması da Aziz Nesin’in sinsi planı arasındaydı.

#8
Foto - MADIMAK OLAYLARINI TAHRİK ETTİ- Aziz Nesin’in Aydınlık Gazetesi’nde Salman Rüşdi’ye ait olan “Şeytan Ayetleri” kitabını yayınlaması 1993’te meydana gelen Madımak olaylarının tahrik gerekçesi olarak değerlendiriliyor.

MADIMAK OLAYLARINI TAHRİK ETTİ- Aziz Nesin’in Aydınlık Gazetesi’nde Salman Rüşdi’ye ait olan “Şeytan Ayetleri” kitabını yayınlaması 1993’te meydana gelen Madımak olaylarının tahrik gerekçesi olarak değerlendiriliyor.

#9
Foto - Sivas olaylarının asıl sorumlusu olarak ateist Doğu Perinçek gösteriliyor.

Sivas olaylarının asıl sorumlusu olarak ateist Doğu Perinçek gösteriliyor.

#10
Foto - “İRAN HUMEYNİ’NİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI”- İran’ın ölüm emri verdiği bir yazarın kitabını yayınlattıran Doğu Perinçek’in günümüzde İran’da sözde ‘İslam ve Müslümanlar’ adına düzenlenen bir organizasyonda yer alması “İran Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor” yorumlarına da neden oldu.

“İRAN HUMEYNİ’NİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI”- İran’ın ölüm emri verdiği bir yazarın kitabını yayınlattıran Doğu Perinçek’in günümüzde İran’da sözde ‘İslam ve Müslümanlar’ adına düzenlenen bir organizasyonda yer alması “İran Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor” yorumlarına da neden oldu.

#11
Foto - YANKILARI SÜRÜYOR- İran yarı resmî yardım kuruluşu 15 Khordad Vakfı’nın lideri Ayetullah Hassan Saneii de 2012 yılında çekilmesi planlanan İslam’a hakaret içeren bir film ile ilgili yaptığı açıklamada, “İmam Humeyni’nin İslam’a küfreden Salman Rüşdi’nin infaz edilmesi yönündeki emri yerine getirilmediği sürece, bu film Peygamber’e hakaret eden son iş olarak kalmayacaktır. İmam’ın emri yerine getirilseydi, karikatür, makale ve film şeklindeki diğer hakaretler gerçekleşemezdi” ifadelerini kullanmıştı. Saneii, Rüşdi’nin kellesine konan ödülü 500 bin dolar artırarak 3.3 milyon dolara çıkartmıştı.

YANKILARI SÜRÜYOR- İran yarı resmî yardım kuruluşu 15 Khordad Vakfı’nın lideri Ayetullah Hassan Saneii de 2012 yılında çekilmesi planlanan İslam’a hakaret içeren bir film ile ilgili yaptığı açıklamada, “İmam Humeyni’nin İslam’a küfreden Salman Rüşdi’nin infaz edilmesi yönündeki emri yerine getirilmediği sürece, bu film Peygamber’e hakaret eden son iş olarak kalmayacaktır. İmam’ın emri yerine getirilseydi, karikatür, makale ve film şeklindeki diğer hakaretler gerçekleşemezdi” ifadelerini kullanmıştı. Saneii, Rüşdi’nin kellesine konan ödülü 500 bin dolar artırarak 3.3 milyon dolara çıkartmıştı.

#12
Foto - Söz konusu kitabın yankıları günümüzde de devam ediyor. İran’daki El-Mustafa (s.a.v) Üniversitesi öğretim üyesi Hüccetül-İslam Halid Gafuri, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Humeyi’nin tarihi kararını şu sözlerle değerlendirdi; “Elbette fetvanın yerine getirilmesi Müslümanların bizzat gidip Rüşdi'yi katletmesi anlamına gelmez. Müslümanlar en azından onun çirkin eylemini bazı faaliyetlerle kınayabilirler. Günümüzde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimize (asv) yapılan hakaretlerin sebebi fetvanın göz ardı edilmesidir. Salman Rüşdi yaptıklarından asla pişman olmadı ve tövbe bile etmedi, bu yüzden çıkarılan fetva hala geçerlidir.

Söz konusu kitabın yankıları günümüzde de devam ediyor. İran’daki El-Mustafa (s.a.v) Üniversitesi öğretim üyesi Hüccetül-İslam Halid Gafuri, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Humeyi’nin tarihi kararını şu sözlerle değerlendirdi; “Elbette fetvanın yerine getirilmesi Müslümanların bizzat gidip Rüşdi'yi katletmesi anlamına gelmez. Müslümanlar en azından onun çirkin eylemini bazı faaliyetlerle kınayabilirler. Günümüzde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimize (asv) yapılan hakaretlerin sebebi fetvanın göz ardı edilmesidir. Salman Rüşdi yaptıklarından asla pişman olmadı ve tövbe bile etmedi, bu yüzden çıkarılan fetva hala geçerlidir." Gafuri, Müslümanların ve İslam toplumunun Salman Rüşdi'nin çirkin eylemine karşı güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Günümüzde internet ortamı Müslümanlara İmam Humeyni’nin tarihi kararı ve Salman Rüşdi'nin irtidad suçunu kamuya açıklama konusunda olağanüstü bir kapasite sağlamıştır." diye konuştu. KAYNAK: YENİAKİT.COM.TR

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