2021-07-22 13:56:27 İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?
İslami değerlerle hiç bir alakası bulunmayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dünya İslami Uyanış Kurultayı"na konuşmacı olarak katıldı. Humeyni’nin yazarına ölüm fetvası verdiği ve İslam dünyasında infiale neden olan “Şeytan ayetleri” adlı kitabı, Aziz Nesin’e tercüme ettirip “2000’e doğru” dergisinde tefrika ettiren Perinçek’in böyle bir toplantıya davet edilmesi “İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor.” yorumlarına neden oldu.